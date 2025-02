Las extrañas circunstancias que rodean la muerte de Gene Hackman y su esposa

El hallazgo sin vida del icónico actor Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, Betsy Arakawa, de 64, en su residencia de Nuevo México, junto a uno de sus perros, llevó a las autoridades a abrir una investigación ante circunstancias que consideran “sospechosas”.

El descubrimiento ocurrió tras una llamada de emergencia realizada por un trabajador de mantenimiento alrededor de las 13:45 del miércoles.

Los agentes del sheriff del condado de Santa Fe encontraron a la mujer tendida de lado en el piso de un baño, con evidentes signos de descomposición.

Cerca de su cabeza había un calentador de ambiente, que un agente sugirió podría haber caído con ella

Y en un mueble del baño se halló un frasco de medicamentos abierto con pastillas esparcidas. A unos 3 o 4 metros de distancia, en un armario del baño, yacía un pastor alemán muerto.

Mientras tanto, Hackman fue encontrado en un cuarto de barro cercano a la cocina, vestido con pantalones deportivos grises, una camiseta azul de manga larga, zapatillas marrones y un bastón a su lado, junto a un par de gafas de sol. Su cuerpo también mostraba signos de descomposición, y un agente indicó que parecía haberse “caído de repente”.

La escena, aunque inquietante, no presentaba indicios claros de violencia. El sheriff Adan Mendoza afirmó en una entrevista telefónica que no había signos evidentes de trauma en los cuerpos ni se encontró una nota que explicara lo sucedido.

“En esta etapa no hay nada obvio como eso. La autopsia nos dirá más”, señaló Mendoza, quien confirmó que la casa seguía siendo registrada el jueves en busca de pistas.

El Departamento de Bomberos de Santa Fe y la New Mexico Gas Company descartaron una fuga de monóxido de carbono o gas natural, aumentando el enigma sobre la causa de las muertes.

Los otros dos perros de la pareja fueron encontrados vivos en la propiedad: uno cerca de Arakawa en el baño y otro afuera de la casa, lo que añade más preguntas sobre las circunstancias que afectaron solo a la pareja y a uno de sus animales.

El detective Roy Arndt, en la declaración jurada, justificó la necesidad de una orden de registro al considerar que “las circunstancias que rodearon la muerte de los dos individuos fallecidos eran lo suficientemente sospechosas como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas”.

Un magistrado aprobó la solicitud, para permitir a las autoridades recolectar documentos, narcóticos, sustancias inflamables y cualquier evidencia relevante en la residencia, ubicada en un exclusivo vecindario con vistas a las montañas.

Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar por The French Connection (1971) y Unforgiven (1992), y nominado en otras tres ocasiones, dejó una huella imborrable en Hollywood con más de 40 años de carrera.

Películas como Bonnie and Clyde, The Poseidon Adventure, Mississippi Burning, Superman, Hoosiers y The Royal Tenenbaums lo convirtieron en un ícono venerado por millones.

Retirado desde 2004 tras Welcome to Mooseport, Hackman vivía una vida tranquila en Santa Fe junto a Arakawa, una pianista clásica con quien se casó en 1991 tras conocerse en un gimnasio en los años 80.

Mientras la investigación avanza, el mundo del cine y sus admiradores lamentan la pérdida de una leyenda, a la espera de respuestas que esclarezcan este trágico y desconcertante suceso.

Por ahora, el silencio de las montañas de Nuevo México guarda el secreto de los últimos momentos de Gene Hackman y Betsy Arakawa.