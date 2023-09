Rosa Peral, la policía de Barcelona cuya vida inspiró la exitosa serie de Netflix "El cuerpo en llamas" rechazó la calificación de "mujer tóxica" que le endilgó Úrsula Corberó, la actriz que la interpreta y que reveló haber dudado sobre la conveniencia de encarnarla.

Finalmente lo hizo y la serie figura entre las más vistas en muchos países. Peral, que fue condenada por el crimen de Pedro Rodríguez, otro policía catalán que durante algún tiempo fue su amante, ha realizado declaraciones desde la cárcel y en estos días es centro de la atención porque además de la serie, Netflix estrenó el documental en el que ella es, obviamente, la figura excluyente.

Ahora se enojó por la entrevista que dio Úrsula Corberó, la actriz que la interpreta en la serie. “Dime, ¿en qué momento se me juzgó por tóxica o no tóxica? No hay una sentencia en la que se me condene por eso”, expresó la acusada por el homicidio de Pedro Rodríguez, en diálogo con Carlos Quílez en "Y ahora Sonsoles", desde el Centro Penitenciario Mas d’Enric.

Y naturalmente, como lo ha hecho desde el comienzo del juicio en su contra, la ex agente policial niega su participación en el crimen.

"Yo ya tuve un juicio y tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la que se me puso y no la que me ponga una serie”.

“Yo no maté a Pedro. Lo dije una y mil veces y lo seguiré repitiendo. No voy a dejar de luchar por algo que no considero justo. La sentencia no es justa”.

Peral fue condenada a 25 años de prisión y Albert López, a 20. Se supone que este último, amante ocasional de Rosa, la ayudó a descartar el cuerpo ya sin vida de Pedro, aunque ella lo culpó en el juicio de ser el verdadero asesino.