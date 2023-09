El documental sobre el crimen del policía que provocó un escándalo en España

Cuando el público transitaba apenas los episodios iniciales de la exitosa "El cuerpo en llamas", Netflix decidió que si había tanto interés en la historia del triángulo amoroso policial convenía estrenar la docu serie "Las cintas de Rosa Peral".

En la ficción es Ursula Corberó quien asume el rol de Rosa, la joven policía catalana que juega a dos y a tres puntas y , en algún momento, decide eliminar a uno de sus amantes para que se vea facilitada su relación con el otro.

"El cuerpo..." trepó a los primeros lugares en una veintena de países pero causó sensación en España, el escenario del romance, el crimen y el posterior proceso judicial.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Ocurre que todo está fresco en la memoria de la gente que primero se vio impactada por el homicidio y luego se sorprendió cuando se formularon cargos de asesinato contra Rosa Peral, una mujer atractiva, madre de dos niñas

La acusación dividió aguas pero la polémica importante se armó cuando Netflix subió a la plataforma "Las cintas de Rosa Peral" , el documental en el que aparece la propia agente.

El fiscal puso el grito en el cielo porque , según él, con la ficción se puede hacer cualquier cosa pero en un documental hay que respetar los hechos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Me siento muy decepcionado de que no se me dijera cuál era la pretensión y que yo tuviera la libertad de decidir si participar en las condiciones en que se hizo", se quejaba el Félix Martín en un programa de la Cadena Ser .

Y añadía "no se me dijo conscientemente porque sabían que si me lo hubieran dicho no hubiera participado".

Según el fiscal, su participación fue fruto de una manipulación que derivó en un documental que, para él, tiene una terrible consecuencia: "Coqueteamos o somos cómplices de traer la posverdad a la justicia, y eso es muy serio".

Tras una primera negativa, según el relato del fiscal Martín, uno de los directores del documental se puso en contacto directamente con él: "Muy amable, trató de convencerme por todos los medios y alegó que se iba a intentar dar una nueva óptica al asunto centrada en la forma en que los operadores jurídicos preparamos estos asuntos, y que eso era bueno para que la sociedad comprendiera en qué consiste nuestro trabajo". "En ningún momento se me dijo que se iba a dar voz a sólo uno de los condenados".

Mientras tanto el productor ejecutivo Carlos Agulló defendió la participación excluyente de la principal acusada en el documental.

"Esta mujer fue llamada asesina antes de entrar en un juicio, había psicólogos en programas de televisión que nunca habían tratado a esta persona y que se lanzaban a dar perfiles psicológicos, grafólogos", aseguraba, "nunca se la había visto a ella dar su punto de vista. El sentido que tiene este documental es que ahora vamos a saber qué tiene ella que decir".