La nueva temporada de "Gracias, ¿el siguiente?" llega a Netflix

La serie turca "Gracias, ¿el siguiente?" (titulada originalmente "Kimler Geldi Kimler Geçti" y en inglés "Thank You, Next") se estrenó en Netflix el 9 de mayo de 2024, y ha cautivado al público con su relato sobre el confuso mundo de las citas modernas a través de la vida de una joven abogada en Estambul.

Esta serie, que se convirtió en un fenómeno en su primera entrega, ahora genera altas expectativas con la llegada de nuevos episodios.

A qué hora se estrena "Gracias, ¿el siguiente?", temporada 2, en Netflix

La segunda temporada de "Gracias, ¿el siguiente?" se estrenará este jueves 15 de mayo en Netflix y se espera que esté disponible a partir de las 4 de la madrugada.

De qué trata "Gracias, ¿el siguiente?"

La protagonista, Leyla Taylan, interpretada por Serenay Sarikaya, es una abogada exitosa que enfrenta una vida amorosa complicada. Después de una dolorosa separación por la traición de su novio Ömer, Leyla se adentra, con el apoyo de sus amigas, en el caótico mundo de las citas online y las relaciones actuales en su búsqueda del amor verdadero.

En la primera temporada, que consta de ocho episodios, se sigue el proceso de Leyla mientras trata de dejar atrás su pasado y explora nuevas relaciones, cada una con sus retos y características propias. A lo largo de la historia, conoce a diversos hombres, como un carismático chef llamado Seyyaz y un atractivo empresario, Cem Murathan, un cliente que se ve envuelto en un complicado caso de divorcio que Leyla deberá defender. La serie ofrece una mirada contemporánea a las dinámicas de las relaciones modernas, la amistad femenina, el desamor y la búsqueda de la felicidad en un entorno urbano.

El elenco principal de "Gracias, ¿el siguiente?" incluye a actores destacados: Serenay Sarikaya en el papel de Leyla Taylan, Metin Akdülger como Ömer, Boran Kuzum interpretando a Seyyaz, Hakan Kurtas como Cem Murathan, y Bade Isçil en el papel de Tuba Tepelioglu, esposa de Cem y cliente de Leyla. También forman parte del elenco Ahmet Rifat Sungar, Esra Rusan, Gülcan Arslan, Nil Sude Albayrak, Efe Tunçer y Kamil Güler. Con un talentoso elenco, esta serie presenta una divertida y relatable exploración sobre las relaciones en el siglo XXI.

