La esposa de Bruce Willis sugirió que el actor ya no puede hablar

La esposa de Bruce Willis sugirió, en un video reciente, que su marido transita una etapa de su enfermedad en la que ya no puede hablar.En realidad esa circunstancia se infiere del modo en el que difundió un mensaje que -remarcó- tendría que haber sido comunicado por el actor.

Emma Hemming se refirió a un viaje en bicicleta por Estados Unidos de Spencer Cline y su futuro cuñado Paul, quienes no son profesionales pero tienen el objetivo de recaudar fondos y crear conciencia sobre la demencia fronto temporal, afección que el año pasado le diagnosticaron al protagonista de "Duro de matar".

Su posteo, acompañado por un video que la muestra hablando en primer plano, dice: "Parte 2 de 3 actualizaciones de defensa de FTD… Un gran saludo para @ spencer_cline22 y su futuro cuñado Paul, quienes están recorriendo Estados Unidos en bicicleta, ¡Y no son ciclistas profesionales!"

Y continuó: "¡Esto es simplemente una locura! Pero ese es el efecto que FTD deja en nosotros. Nos apasiona y nos motiva para trabajar por el cambio y simplemente para ser vistos. Déjame decirte algo, ¡te vemos Spencer y Paul! Yo también puedo ver ¡Ustedes también están recibiendo cobertura mediática! Me imagino lo que diría Bruce: 'Espero que recuerden hidratarse'. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes".

Desde el primer momento en el que se conoció el duro diagnóstico que recibió Bruce Willis, su familia se mantuvo cerca de él y acercándolo, de la manera que pueden, al público que lo recuerda con tanto cariño.

Meses atrás el productor Glenn Gordon Caron dio a conocer los profundos cambios que había sufrido Bruce Willis desde que se manifestó su enfermedad.

El productor Glenn Gordon Caron reveló hace meses los profundos cambios operados en la vida del actor a partir de la manifestación de su enfermedad.

Primero, destacó el contraste entre la antigua personalidad vivaz del actor y los efectos de la demencia fronto temporal. "Lo que hace que su enfermedad sea tan sorprendente es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él"

"Él no es totalmente verbal; solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí".