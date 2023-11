La confesión de Stallone en un documental de su vida que es furor en Netflix

"Sly" es el nuevo documental de Netflix que explora de lleno la vida de Sylvester Stallone, uno de los íconos del cine de acción y una de las figuras más importantes de Hollywood.

La producción de 90 minutos dirigida por Thom Zimmyre pasa los grandes momentos de la mente detrás de la mítica saga de Rocky o la exitosa "Los indestructibles". Rechazado en castings por su apariencia y su manera de hablar ocasionada por un accidente cuando nació, Sly muestra la intimidad del actor mientras abandona su casa de Los Angeles para ir a Nueva York.

Dos confesiones aparecen en el metraje que impactaron a los seguidores del artista. “Puedo sentir que me marchito, me seco”, dice el actor de 77 años que se muestra más que activo en participaciones como en el último film de Los Indestructibles, en la serie "Tulsa King" o en el reality La familia Stallone (las dos últimas en Paramount+).

Por otra parte, también contó cuál fue la película que más lo impactó físicamente. "La verdad es que nunca me recuperé del todo de 'Los Indestructibles'. Me dejó el cuerpo hecho polvo. Hizo tal destrozo en mi cuerpo que nunca he vuelto a ser el mismo".

Esto lo cuenta porque se lesionó el cuello mientras filmaba una escena, se dislocó los hombros y tuvo bronquitis y aftas durante las grabaciones. Como era director y protagonista, la recuperación debió ser veloz.

El actor también habla de el complicado rol de su padre en la infancia y de las relaciones que más influyeron su carrera.

También está el testimonio de su "eterno rival", Arnold Schwarzenegger. Quentin Tarantino, la actriz Talia Shire, y Henry Winkler son otros de los invitados a la producción de

El dinero que le ofrecieron para evitar que protagonice Rocky y poner a otro actor y que pidió que cambien el final de "Rambo" son otros de los ricos detalles que surgen del documental.