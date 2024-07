Kevin Bacon descubrió que la fama puede ser incómoda pero peor es el anonimato

Harto de la incomodidad que le provocaban los fans que lo persiguen por una selfie o un autógrafo cada vez que lo descubren solo o con su familia, Kevin Bacon le pidió a un maquillador que lo volviera irreconocible para transformarse en uno de los miles de tipos comunes que pasean sin apremios por las calles de Los Angeles.

En declaraciones a Vanity Fair el actor aseguró que en los primeros minutos le pareció sensacional que nadie intentara dirigirle la palabra pero poco después comenzó a extrañar las bondades de la fama.

“La gente me empujaba y no era amable conmigo, como suele serlo. Nadie me decía ‘te quiero’”, recordó. “Una de las peores cosas es que tuve que hacer cola, no sé, para comprarme un café o una hamburguesa. Fue ahí que pensé: ‘Esto es una mierda. ¡Quiero volver a ser famoso!’”

El disfraz que le hicieron estaba equipado con dientes falsos, una nariz diferente y anteojos. Sin dudarlo, Bacon se puso su “traje de persona común” y lo puso a prueba en uno de los paseos de compras al aire libre más concurridos de Los Ángeles.

El aprendizaje fue veloz y todo lo que le había parecido una molestia empezó a resultarle un problema menor o algo agradable.

“Sinceramente, me siento muy agradecido por el lugar en el que me encuentro. He luchado mucho y durante mucho tiempo para conseguirlo."

Tambièn comentó que durante algún tiempo le preocupaba ser recordado como "el actor bailarín" por la fama que le dio su participación en Footloose hasta que le explicaron que Hollywood tenía nuevos planes para él porque el film había generado mucho dinero.

" Por eso, cuando hice Quicksilver (1986), la siguiente película que hice después de Footloose (1984), pensé: ‘No quiero hacer otra película de baile. Quiero hacer una película de motos dura’. Y mientras filmábamos la película, de repente agregaron al guion una secuencia de baile en motos. Así que tienes que luchar mucho contra eso y encontrar gente que esté interesada en que des un gran paso”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Ferozmente autocrítico, Kevin sostuvo que “mirando hacia atrás, y francamente es algo que no hago a menudo, me doy cuenta de que debía haberle pedido consejo a personas que tuvieran mucha más experiencia que yo. Simplemente no lo hice. Pensaba que me las sabía todas. Nunca busqué ningún tipo de mentoría o consejo, ni de actores ni de gente que tuviera más experiencia que yo. No tenía ese gen. Era arrogante, testarudo y decidido”.