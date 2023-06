James Cameron dice que le tendieron una "emboscada" en Argentina

El famoso director de cine y activista medioambiental, James Cameron, expresó recientemente su consternación tras su visita a Argentina, alegando que se sintió usado para apoyar la industria de extracción de litio en la provincia de Jujuy, luego de una visita en la que se lo vio junto al gobernador Gerardo Morales.

Durante una entrevista con El País, Cameron manifestó: “Fueron muy buenos anfitriones y me mostraron su punto de vista... Pero no me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan".

En ese sentido, habló de una "emboscada": "Tengo contactos alrededor del mundo con comunidades que pelean por los derechos indígenas, pero no tenía en Argentina porque nunca había estado centrado aquí. Lo irónico es que ahora los tendré. Ha sido una estupidez no prepararme como normalmente lo hago porque siento que me han tendido una emboscada, quiero usar esa palabra, emboscada, para que parezca que tengo cierto punto de vista sin estar enterado".

Además, denunció el hecho de que los beneficios de la industria extractiva a menudo no llegan a las comunidades locales. "En mi experiencia en tratar con industrias extractivas versus los derechos indígenas y territoriales, lo que suele ocurrir es que el valor creado por estos recursos se va a otro lado, normalmente a las compañías internacionales que invierten y no llega a las comunidades locales. No mejora su nivel de vida ni su nivel educativo", señaló.

Cameron también puso en duda el enfoque singular en la extracción de litio para combatir el cambio climático: "No podés decir que te importa el medio ambiente y seguir comiendo carne y queso. Para extraer litio y volver eléctricos todos los vehículos quizá tenemos que expulsar a algunas personas de sus tierras, provocar inseguridad en las fuentes de aguas y causar otros problemas, pero ¿mientras sigamos comiendo carne y conduciendo nuestro auto eléctrico está todo okey?"

Finalmente, el director de Titanic afirmó que su compromiso con las comunidades indígenas se ha fortalecido tras este incidente y dijo que tratará de ayudar a la zona con su fundación. "Como resultado de lo que ha pasado en las últimas 48 horas vamos a invertir dinero, energía y dinero en este problema... si uno se te presenta delante tenés que hacer algo con él".

La respuesta de Gerardo Morales

El gobernador de Jujuy respondió al director de cine James Cameron, asegurando que la información presentada al cineasta sobre la extracción de litio en la región pudo haber sido errónea.

En un comunicado, Morales declaró: "Me dirigí a usted en nombre del gobierno de Jujuy para rectificar cualquier información errónea que grupos sectarios pudieron haber intentado inculcarle. Lamentamos que le proporcionaran información falsa, con mala fe y una clara intención de aprovechamiento político".

Morales explicó que la producción de litio en Jujuy se manejó de manera responsable, con respeto a las comunidades locales. "Trabajamos estrechamente con las comunidades del Pueblo Atacama... A través del diálogo, la información y el consenso, las comunidades otorgaron su consentimiento a los informes de impacto ambiental y la planificación de los trabajos de exploración y explotación del litio en el territorio. Consideramos esto como una condición indispensable e ineludible para el desarrollo de cualquier emprendimiento".

Estimado @jimcameron:



Me dirijo a usted en nombre del gobierno de Jujuy para rectificar cualquier información errónea que grupos sectarios hayan intentado inculcarle.



Lamentamos que le hayan proporcionado información falsa, con mala fe y una clara intención de aprovechamiento… pic.twitter.com/w4XVdByNpF — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 11, 2023

El gobernador destacó el "compromiso del gobierno local con las comunidades indígenas" y enfatizó las medidas que se tomaron para asegurar su participación en proyectos mineros. "Debo enfatizar que el gobierno de Jujuy se comprometió a garantizar los derechos y la participación de las comunidades indígenas en proyectos mineros. Nuestra provincia contó con la estructura y las instituciones gubernamentales necesarias, como el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, así como los instrumentos normativos para asegurar la ejecución de proyectos a través de consultas libres e informadas".

Morales concluyó destacando las iniciativas que se implementaron para fortalecer diversos aspectos de la vida comunitaria, y señaló que los miembros de las comunidades indígenas participaron en los monitoreos de los proyectos mineros. "Es importante destacar que los miembros y las autoridades de las comunidades indígenas participaron en los monitoreos, como establece la normativa provincial, lo que les brindó una herramienta de control en todas las etapas de los proyectos mineros".