Gwyneth Paltrow volvió a preocupar porque cada vez come menos

Cualquiera que rastree las últimas diez notas que le hicieron a Gwyneth Paltrow encontrará que, pese a su talento interpretativo, no están referidas a las películas y series que la tienen como protagonista, sino a su ingesta diaria.

La última excusa de los medios para ocuparse de la actriz de "Shakespeare apasionado" es una charla que mantuvo con el médico Will Cole en un episodio del podcast "El arte de estar bien".

Paltrow charló largo y tendido pero, en resumen , contó que desayuna un café amargo; almuerza un caldo de huesos y cena un plato de verduras.

Y entre el almuerzo y la cena, Paltrow entrena durante una hora con Tracy Anderson y apenas termina de hacer gimnasia se mete 30 minutos en el sauna.

En Estados Unidos, comparan su dieta a la de una almond mom término con el que se designa a una mujer de mediana edad que come muy poco y recurre a snacks -generalmente frutos secos- en lugar de a comidas completas.

"Personajes como Gwyneth Paltrow lo que hacen es maltratar su cuerpo. Y el problema es el poder de convicción que ejercen sobre muchas personas, sobre todo, jóvenes, con todas las derivaciones que todo esto acarrea. Hablamos, obviamente, de trastornos de la conducta alimentaria que ella misma ya tiene", sostuvo María Amaro,una especialista en nutrición consultada por el diario español "El Mundo".

La profesional señaló asimismo que lo que hace la actriz es peligroso."Está retirando de golpe y porrazo la principal fuente de energía para el organismo, que son los hidratos de carbono, sobre todo si se hace deporte. Si hacemos ejercicio, no podemos hacer una dieta que, como ésta, no llega ni a las 500 calorías diarias".

También asegura la nutricionista que "meternos en el sauna , sin apenas haber comido y, sobre todo, si estamos tan delgados como la actriz, es comprar una papeleta para tener una baja de tensión de campeonato".

No cabe duda de que "esta forma de alimentarse no nos puede traer nada bueno: morirse de hambre no es bienestar".