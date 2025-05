"El Eternauta" brilló en Times Square: 94% de aceptación entre críticos de USA

El Eternauta, una obra que trasciende su origen como cómic de Héctor Oesterheld, ha alcanzado nuevas cotas al presentarse en Times Square, Nueva York. Esta serie, dirigida por Bruno Stagnaro, ha captado la atención del público estadounidense, que muestra una notable aceptación de un 94% según diversas críticas.

La proyección de El Eternauta en una de las avenidas más icónicas del mundo se produjo en un mega cartel que exhibió la imagen de Ricardo Darín como Juan Salvo, acompañada del lema 'No one saves themselves - Nadie se salva solo'. Este despliegue ha marcado un hito significativo para una serie argentina, destacando su posicionamiento en el ámbito internacional.

/Inicio Código Embebido/

Mirá cómo le bendecimos el Times Square a los de Nueva York, la cultura argentina y El Eternauta están en todos lados ?????? pic.twitter.com/pjGZ9NUAbI — CheNetflix (@CheNetflix) May 9, 2025

/Fin Código Embebido/

En Rotten Tomatoes, un conocido sitio de reseñas, la serie logró un impresionante 94% de aprobación de los críticos, junto a un asombroso 97% de aceptación del público. Este éxito se traduce en la satisfacción tanto de críticos como de la audiencia, superando expectativas para una serie en español.

El New York Times ha elogiado la producción, mencionando que "se ha adaptado a la era de los teléfonos móviles y ha diversificado su elenco, manteniendo la esencia de la historia de Oesterheld. La serie presenta una narrativa que se complementa con los efectos auditivos, creando una atmósfera única que trasciende el silencio de la lectura".

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Fenómeno social. Se sextuplicaron las consultas sobre identidad tras el estreno de "El Eternauta" En apenas una semana, Abuelas de Plaza de Mayo recibió 106 consultas de personas nacidas entre 1975 y 1983. La serie lleva al presente la tragedia de la familia Oesterheld, una de las más devastadas por la última dictadura.

/Fin Código Embebido/

El crítico Mike Hale reseñó que "la serie ha añadido capas de detalles melodramáticos y misteriosos, humanizando a los protagonistas. Lo que anteriormente era una narrativa de acción y terror ahora se equilibra con elementos melodramáticos, logrando una telenovela de buen gusto en ciertos aspectos".

En contraste, el youtuber Austin Burke destacó que el show logra recrear la atmósfera opresiva del cómic original, elogiando la actuación de Darín como "una interpretación sólida que lleva el peso dramático de la historia". Sin embargo, mencionó que algunos giros argumentales "se sienten alargados en el segundo episodio".