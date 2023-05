El abogado de "Better call Saul" se incorpora al elenco de la serie "The bear"

El 2022 fue clave en la carrera de Bob Odenkirk porque comenzó a recoger los frutos de una carrera de 13 años interpretando al abogado penalista y amigo del cartel Saul Goodman en Breaking Bad y Better Call Saul, por la que recibió cinco nominaciones al Emmy en la categoría de actor principal. hasta ahora, nunca pudo llevarse la estatuilla por ese papel a su casa.

Better Call Saul competirá en los Emmy por última vez este año, por la segunda entrega de su sexta y última temporada.

The Bear es en la actualidad la serie más exitosa de FX y los detalles del personaje de Odenkirk se mantienen en secreto, pero se dice que el actor participará en el programa como invitado.

La segunda temporada se estrenará en el próximo mes de junio y está protagonizada por Jeremy Allen White como Carmen “Carmy” Berzatto, una chef de élite que regresa a casa para administrar la tienda de sándwiches de su familia en Chicago, esto después de que su hermano mayor se suicida.

Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Matty Matheson, Richard Esteras y Jose M. Cervantes conforman el personal de cocina de The Bear's, mientras que Abby Elliott interpreta a la hermana de Carmy, Natalia.

The Bear se convirtió en la serie de media hora más vista de FX y se llevó a casa trofeos de los Screen Actors, Writers and Producers Guild Awards. Además, White ganó el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia. La temporada 1 de The Bear está disponible para ver en la Argentina por la plataforma de Star+.