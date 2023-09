Cómo surgió "Sonido de libertad", la dura película que revolucionó los cines

Susana Manzelli

La película "Sonido de libertad" generó una verdadera revolución en los cines del mundo, rompiendo la taquilla con una historia muy difícil y real vinculada a la trata de niños.

Más allá de que es una historia de ficción, el film está inspirada de manera muy fiel en los operativos de Tim Ballard, un exagente estadounidense que se dedicaba a frenar el accionar de pedófilos y distribuidores de pornografía infantil que renunció a su trabajo para poder ir a fondo y desbaratar redes en sus países de origen.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El mexicano Alejandro Monteverde, director de la película, reveló en una entrevista con Cadena 3 que en un principio, tras ver una noticia, él quería hacer una historia completamente inventada. Hasta que lo conoció a Ballard.

"Esto es una película que yo no busqué, me encontró a mí. Vi un reportaje sobre este horror que pasa a nivel internacional y dije tengo que hacer algo. Empecé a escribir una ficción, no la vida de Tim. Y a los tres meses el productor lo mencionó. Quería conocerlo para que me ayude con mi película y me di cuenta que sobrepasaba mi ficción", remarcó.

Jaime Hernández, productor de la película, contó a Cadena 3 que el proceso inició hace ocho años. En una presentación una película que producían, se les acercó un colaborador de Tim Ballard y les contó su historia. "Nos reunimos con él y al ver la magnitud, la perversidad y las estadísticas fue de alto impacto. Teníamos otras películas y abandonamos todo para sumergirnos en el proyecto", remarcó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La producción fue totalmente independiente, sin apoyo de grandes estudios. Así, hicieron una campaña donde cualquiera podía aportar. Los problemas empezaron cuando, con la película lista, la distribuidora que tenían fue adquirida por otro estudio y el acuerdo quedó nulo. Luego llegó la pandemia y tiempo después se asociaron con Angel Studios.

El propio Tim Ballard contó a Cadena 3 que había rechazado a varios productores de Hollywood porque no confiaban en esa industria. "Ellos no eran parte de eso", declaró.

Kelly Shelton, director de marketing de Angel Studios destacó que las personas que aportaban se sentían más cercanas al director y se animaban a promocionar el proyecto.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"La hicimos como experiencia cinemática para que la gente disfrute, pero exploramos una temática que busca crear un diálogo social, que empieza cuando te vas del cine y te deja en un estado de reflexión, busca crear conciencia a nivel internacional", expresó el director Monteverde.

"Un héroe es una persona común y corriente que se topa con circunstancias extraordinarias y que decide actuar de la forma que cree correcta por un bien común", destacó por su parte el productor.

Cuestionamientos al film

Luego de que se viralizaran críticas que vinculaban al film con la derecha o con teorías conspirativas -en parte por las posiciones políticas del protagonista Jim Caviezel-, Monteverde dijo que "ni siquiera se dieron el tiempo de ver la película".

"Desafortunadamente cayó en política por las razones e inclinaciones privadas de los actores políticamente. Cuando etiquetan tratan de excluir a una audiencia. Tuvimos como ocho etiquetas distintas, eso no funcionó porque sigue yendo la gente. Los números no mienten, sería solo para un mercado si es para un grupo, no hubiese podido llegar a 200 millones de dólares", remarcó.