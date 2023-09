Comedia argentina, "Los indestructibles 4" y más: conocé los estrenos de cine

Varios estrenos renovaron este jueves la cartelera de los cines, entre los que se destaca una comedia argentina con Carla Peterson y Julieta Díaz, un esperado tanque de acción con Sylvester Stallone y Jason Statham y un corto de Pedro Almodóvar.

El Cineclub Municipal de Córdoba reestrena el primer largometraje de Dolores Fonzi y la última de Wes Anderson.

Extraña forma de vida

Mediometraje de 31 minutos y 50 minutos de entrevista a Pedro Almodóvar. Después de años separados, el ranchero Silva (Pedro Pascal) cruza el desierto a caballo para ver al sheriff Jake (Ethan Hawke). Tras una noche de intimidad compartida, recuerdos y reconciliación, las conexiones de ambos hombres con un crimen sugieren algo más que solo una reunión para revivir viejos tiempos. Las funciones incluyen una entrevista exclusiva con Pedro Almodóvar.

Los indestructibles 4

Cuarta entrega de la saga de ''Los mercenarios''. El veterano mercenario Barney "Esquizo" Ross (Sylvester Stallone) y su equipo de estrellas, formado por los hombres más duros (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox.), afrontan un nuevo desafío, en una trama cargada de acción. Para superarlo y salir airosos, deberán recurrir a su ingenio, experiencia y a la fuerza bruta que los caracteriza.

No me rompan

"No me rompan" es una comedia protagonizada por Ángela y Vera (Carla Peterson y Julieta Diaz), dos mujeres con un carácter explosivo que se conocen en un grupo de control de ira al que asisten obligadas. Cuando se cruce en sus caminos Edgardo, un cirujano mediático que está probando un peligroso relleno para la cara, juntas deciden arriesgar todo para desenmascararlo, liderando un plan delirante repleto de persecuciones, matones y toda clase de investigaciones para las cuales no están preparadas. Aunque chocan y se desprecian desde el comienzo, estas dos mujeres descubrirán que tienen más en común de lo que pensaban y se unirán para enfrentar las injusticias a su manera: estallando y complicando todo, pero siempre dando la cara.

Vampiro al rescate

Film ruso de animación. El eternamente joven y siempre elegante Vladimir el vampiro inmortal, no ha podido encontrar una novia durante trescientos años. Ha intimidado, secuestrado y convertido a varias princesas en ranas, pero eso no ha facilitado el cortejo para el príncipe de las tinieblas. Mientras tanto, todo lo que la bella doncella Bárbara la Valiente hace es luchar contra los posibles pretendientes en la arena, pretendientes que solo codician su dote. Pero el Rey Lenteja descubrió cómo llegar a Bárbara y es también el punto débil de Vladimir. Aunque olvidó tener una cosa en cuenta: a pesar de que tiene la vida y el corazón de Vladimir en sus manos, todavía hay espacio en su corazón para que el amor cobre vida...

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Córdoba)

Asteroid City

(Asteroid City, EE.UU., 2023, DCP, 104’, AM13)

Dirección: Wes Anderson. Con Tom Hanks, Scarlett Johansson.

En 1955, colegiales y padres de todo EE.UU. se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos (Junior Stargazer Convention) que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo.

Blondi

(Blondi, Argentina, 2023, DCP, 87’, AM13)

Dirección: Dolores Fonzi. Con Dolores Fonzi, Carla Peterson.

Blondi y Mirko, a simple vista, parecen una pareja ideal. Les encanta vivir juntos, escuchan la misma música, ven las mismas películas, les gusta fumar porros, ir a conciertos, tener los mismos amigos, todo es perfecto entre ellos… pero, aunque parecen casi de la misma edad, Blondi es la mamá de Mirko.

