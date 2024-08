Ben Affleck ya se olvidó de JLO y ahora está saliendo con una Kennedy

Ben Affleck ha sido fotografiado en las últimas horas en compañía de una mujer. Tal y como recoge Page Six, y secunda Daily Mail, Affleck parece haber iniciado una nueva relación con la hija de Robert Kennedy Jr. que ha sido, hasta hace unas horas, candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos.

Se trata de Kathleen, de 36 años, cariñosamente apodada Kick por su familia y conocidos.Nieta de Bobby y sobrina nieta de John Fitzgerald, es miembro de un clan todavía poderoso en Estados Unidos aunque su padre abandonó hace mucho el partido demócrata, se presentó como candidato independiente y finalmente renunció a su postulación y anunció que votará por el republicano Donald Trump.

Según su página de IMDB, es actriz y escritora, además de filántropa y activista. Kathleen también ha aparecido en programas de televisión como Curb Your Enthusiasm y The Newsroom. En 2021, Kick protagonizó el drama cómico Fear And Loathing In Aspen. Se graduó de la Universidad de Stanford en California y estudió historia y teatro.

Sorprendió que Ben, en medio de su divorcio con Lopez, apareciera tan pronto con otra mujer. El protagonista de "Perdida" y Kick han pasado tiempo en el Polo Lounge, ubicado en el icónico Beverly Hills Hotel, en California, así como en otros lugares populares entre las celebridades.