Ben Affleck y Matt Damon volverán a trabajar juntos

Aunque todavía no hay detalles de la trama, Netflix informó que firmó contrato con Ben Affleck y Matt Damon para que coprotagonicen el thriller "RIP", escrito y dirigido por Joe Carnahan.

Los actores son amigos desde la adolescencia, coincidieron en las aulas y la primera vez que escribieron un guión a medias se ganaron un Oscar.

Fue por "En busca del destino," que coprotagonizaba Robin Williams, y que fue estrenada en 1997. Ese Oscar fue el único premio de la Academia que recibió Damon, mientras que Affleck volvió a ganar su segunda estatuilla por Argo, donde lo galardonaron como productor.

Protagonizaron juntos el drama histórico de 2021 de Ridley Scott "El último duelo", junto a Jodie Comer y Adam Driver. Y el año pasado estrenaron en los cines "Air", que también dirigió Affleck.

Después de lanzar "Artists Equity" en noviembre de 2022, Damon y Affleck estrenaron la primera película de la compañía, Air, en 2023, con buenas críticas y un sólido desempeño en la taquilla.

La sociedad entre ambos funciona a la perfección porque , ante todo , son amigos entrañables a partir de la adolescencia y de los estudios compartidos.

Han producido el documental The Greatest Love Story Never Told para Amazon MGM Studios y Small Things Like These, que inauguró el Festival de Cine de Berlín de este año y ganó el Oso de Plata para la actriz de reparto Emily Watson.

También tienen The Instigators de Apple, protagonizada por Damon, que será lanzada en agosto, y recientemente terminaron la producción de la película de Amazon Unstoppable.