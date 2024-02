Barbie, elegida por la gente: todos los ganadores de los People's Choice Awards

La película "Barbie", hasta ahora prácticamente ignorada en la temporada de premios a pesar de haber sido uno de los sucesos cinematográficos de 2023, revirtió su suerte en los People´s Choice Awards 2024, los galardones que se entregan en base a la elección popular, que se celebraron ayer en Santa Mónica, al imponerse en las principales categorías.

Además de vencer en los rubros película del año y comedia del año, el filme de Greta Gerwig también se alzó con los cetros a estrella de cine femenina y masculina del año, los cuales recayeron sobre Margot Robbie y Ryan Gosling, respectivamente.

En el plano musical, la gran ganadora fue Taylor Swift, que se llevó el premio a artista pop del año, mejor artista femenina del año y mejor gira por "The Eras Tour"; además de consagrarse como celebridad pop del año. Curiosamente, su novio, el jugador de football americano Travis Kelce fue elegido deportista del año, por encima de Leonel Messi y la estrella de la NBA Stephen Curry.

En televisión, los vencedores fueron "Grey`s Anatomy", "The Last of Us" y "Only Murders in the Building".

Tom Hiddleston levanta el premio para la serie "Loki"

El siguiente es el listado completo de ganadores en la entrega de premios que condujo Simu Liu.

PELÍCULAS:

Película del año: "Barbie"

Película de acción del año: "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes"

Película de comedia del año: "Asteroid City"

Película de drama del año: "Oppenheimer"

Estrella de cine masculina del año: Ryan Gosling, "Barbie"

Estrella de cine femenina del año: Margot Robbie, "Barbie"

Estrella de película de acción del año: Rachel Zegler, "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes"

Estrella de película de comedia del año: Jennifer Lawrence, "Hazme el favor"

Estrella de película de drama del año: Jenna Ortega, "Scream VI"

Actuación cinematográfica del año: America Ferrera, "Barbie"

TELEVISIÓN:

Programa del año: "Grey's Anatomy"

Comedia del año: "Only Murders in the Building"

Drama del año: "The Last of Us"

Programa de ciencia ficción/fantasía del año: "Loki"

Reality del año: "Las Kardashian"

Programa de competencia del año: "The Voice"

Mejor serie del año para maratonear: "El verano en que me enamoré"

Estrella masculina de televisión del año: Pedro Pascal, "The Last of Us"

Estrella femenina de televisión del año: Selena Gomez, "Only Murders in the Building

Estrella de comedia de televisión del año: Jeremy Allen White, "El oso"

Estrella de drama de televisión del año: Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Actuación de televisión del año: Billie Eilish

Estrella de reality del año: Khloé Kardashian, "Las Kardashian"

Concursante en competencia de televisión del año: Ariana Madix, "Dancing with the Stars"

Programa diurno del año: "The Kelly Clarkson Show"

Programa nocturno del año: "The Tonight Show", protagonizado por Jimmy Fallon

Presentador del año: Jimmy Fallon

MÚSICA:

Artista masculino del año: Jung Kook

Artista femenina del año: Taylor Swift

Artista de country masculino del año: Jelly Roll

Artista de country femenina del año: Lainey Wilson

Artista latino masculino del año: Bad Bunny

Artista latina femenina del año: Shakira

Artista pop del año: Taylor Swift

Artista de hip-hop del año: Nicki Minaj

Artista R&B del año: Beyoncé

Artista nuevo del año: Ice Spice

Grupo/Dúo del año: Stray Kids

Canción del año: "Vamp", de Olivia Rodrigo

Álbum del año: "Guts", de Olivia Rodrigo

Colaboración del año: “Barbie World”, Nicki Minaj y Ice Spice con Aqua

Gira de conciertos del año: Taylor Swift, "The Eras Tour"

CULTURA POP

Celebridad social del año: Taylor Swift

Acto de comedia del año: Chris Rock, "Selective Outrage"

Deportista del año: Travis Kelce