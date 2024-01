Polémica por dos "injusticias" en los Oscar en relación a la película Barbie

La directora Greta Gerwig y la actriz Margot Robbie, que contribuyeron al éxito de taquilla de "Barbie" en 2023, no obtuvieron el martes nominaciones a los Oscar en las categorías de dirección y actriz principal, lo que generó una fuerte repercusión por parte de los fans de la película.

Gerwig obtuvo una nominación al mejor guión adaptado por el film junto con su marido Noah Baumbach. La película, que recaudó más de 1.400 millones de dólares en la taquilla mundial en 2023, obtuvo ocho nominaciones en total, y Robbie figura como productora en el apartado de mejor película.

Pero el hecho de que Ryan Gosling haya sido nominado a Mejor actor de reparto por interpretar a Ken (América Ferrara también fue nominada en reparto) y que hayan dejado afuera a Robbie y a Gerwig en sus categorías, consideradas el alma del film, generó fuertes cuestionamientos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El propio Ryan Gosling agradeció el reconocimiento pero lamentó el hecho de que no las hayan nominado a sus colegas. “Me siento sumamente honrado de haber sido nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año con tantas películas excelentes. Y nunca pensé que iba a decir esto, pero me siento increíblemente honrado y orgulloso de que la nominación haya sido por la interpretación de un muñeco de plástico llamado Ken".

Sin embargo, advirtió: "Pero no hay Ken sin Barbie. Y no habría película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta cinta histórica y celebrada a nivel mundial. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, determinación y genialidad".

Y lanzó: "Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus categorías es quedarse corto. Contra todo pronóstico, solo con un par de muñecas sin alma, escasamente vestidas y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, rompieron nuestros corazones, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con los otros nominados muy merecidos. Habiendo dicho eso, estoy muy feliz por America Ferrara y los otros artistas increíbles que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora”.

Las redes sociales se colmaron de mensajes que apuntaban a la "contradicción" de que en una película con un mensaje feminista solo sea reconocido el actor. "Ken siendo nominado y no Barbie es, honestamente, muy adecuado para un film sobre un hombre que descubre el poder del patriarcado en el mundo real", expresó una usuaria de X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La propia Hillary Clinton apoyó a Robbie y Gerwig

Barbie obtuvo ocho nominaciones, entre ellas Mejor película, Mejor guion adaptado (ahí sí figura Gerwig), Mejor actriz y actor de reparto (America Ferrera y Ryan Gosling), Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de producción y Mejor canción original, donde tiene dos candidatas: "I'm Just Ken" (cantada por Gosling) y "What Was I Made For?" (de Billie Eilish).

Otras grandes ausencias de los Oscar

Leonardo DiCaprio, protagonista de "Killers of the flower moon", del director Martin Scorsese, tampoco fue reconocido por la academia de cine de Hollywood en esa categoría.

"Barbie" y "Killers of the flower moon" consiguieron dos de las 10 nominaciones a la mejor película, aunque se enfrentan a la formidable competencia de la favorita de la temporada de premios, "Oppenheimer", que lideró las nominaciones del martes con 13 candidaturas.

La protagonista de "Past lives", Greta Lee, tampoco entró en la lista de nominados por este drama romántico ambientado en Seúl y Nueva York que sí fue nominado a mejor película.

Junto a ella, la actriz de "Ferrari" Penélope Cruz no recibió una nominación por su papel secundario en el drama de carreras de alta velocidad pese a las buenas críticas recibidas por su interpretación.

Bradley Cooper se quedó fuera de la lista de mejor director por "Maestro", aunque fue nominado como mejor actor por interpretar al compositor y director de orquesta Leonard Bernstein. En 2018 tampoco fue considerado en la categoría de dirección por la nominada a mejor filme "A star is born".

Entre las películas olvidadas, "The color purple", la adaptación musical del libro de 1982 y la película de 1985, quedó casi completamente fuera de los Oscar, con tan solo una nominación para Danielle Brooks como mejor actriz de reparto.