Globo de Oro: lista de ganadores y dónde ver las series y películas premiadas

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entregó este domingo los reconocidos premios Globo de Oro a lo mejor del cine y las series.

Con una ceremonia repleta de estrellas de Hollywood en la que hubo sorpresas y esperados triunfos, las películas Oppenheimer y Pobres criaturas fueron grandes ganadoras, mientras que la ya finalizada Succession hizo lo propio en el terreno de las series.

A continuación, un repaso de los ganadores y dónde ver sus películas o series:

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr por Oppenheimer

Mejor actriz de reparto: DaVine Joy Randolph por Los que se quedan (estrena en cines el 8 de febrero)

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Ali Wong Por Bronca (mini serie / Netflix)

Mejor actor en miniserie o película para televisión: Steven Yeun Por Bronca (mini serie / Netflix)

Mejor actor de televisión (musical o comedia): Jeremy Allen White por El Oso (en Star+)

Mejor actriz de reparto de televisión: Elizabeth Debicki Por The Crown (serie / Netflix)

Mejor actor de reparto de televisión: Matthew Macfadyen Por Succession (serie / HBO Max)

Mejor interpretación en Stand-Up Comedy en televisión: Ricky Gervais Por Armageddon (Stand up/ Netflix)

Mejor actriz de televisión (comedia o musical): Ayo Edebiri Por El Oso

Ayo Edebiri’s acceptance speech for her first Golden Globe win.

