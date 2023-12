Las películas y series que nos gustaron a los que hacemos "Pasen y vean"

Algunos de los que tenemos la suerte de hacer “Pasen y vean” decidimos ofrecerle a nuestros lectores el listado -incompleto e imperfecto, pero sincero- de lo que más nos gustó a lo largo de 2023.

Lo hicimos casi sin recurrir a apuntes ni a revisar lo que publicamos a partir de enero. Como si surgiera de una charla entre compañeros en la que aflora espontáneamente una historia que nos conmovió gracias a un giro ingenioso o a la calidad interpretativa o al final distinto.

Sobre gustos se ha escrito mucho y hay formas estandarizadas de evaluar una serie, una película o un documental examinando desde el guión a la fotografía, pero esta enumeración es artesanal y apela más a la memoria emotiva que a las condiciones objetivas de lo que vimos.

Queda claro, entonces, que la selección es absolutamente discrecional y arbitraria y en consecuencia pueden faltar verdaderos tanques y aparecer obras menores. Dispusimos , no obstante, compartir nuestras preferencias con un brevísimo apunte que explica la elección buscando la coincidencia –o mejor, sin temer las eventuales divergencias-con las personas a las que intentamos informar, sugerir y acompañar durante todo el año.

Geo Monteagudo

Películas

Barbie

Lo más valioso son los mensajes que introduce: las nenas podemos hacer cualquier cosa (científicas, presidentes, medicas, periodistas, etc.) y ese ideal inalcanzable de la perfección, de la belleza, cambió. Tomamos con humor el patriarcado y me encantó el discurso de Gloria (América Ferrara) sobre todo lo que se nos exige a las mujeres. No importa cuándo leas esto, siempre la recomendaré.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Muchachos, la película de la gente

Es LA película para revivir el Mundial. Los videos de la gente le aportan sentimiento, honestidad y diversión. Tiene la palabra de De Paul sobre Tini, el “anda pa allá bobo”, cuando casi nos infarta el var en la final, sumado a la narración de Francella que logra transmitir la vivencia del hincha. Mantiene el suspenso, crea climas, tiene un buen guión y el final, lo mejor (no digan que no les avise). Tiene todo lo que le falta a Elijo creer.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Series

The Crown

Si bien es un tanto deslucido el final (falta el cimbronazo que significó Megan Markle y el fallecimiento de la reina Isabel) es una de las historias más atrapantes que se haya contado. Los hitos en el reinado más longevo, los conflictos familiares y políticos. Lady Di siempre ha sobrevolado esta serie que tiene tiene los condimentos para un buen drama: buenas actuaciones, buen guion y buenos personajes. Distinción para los escenarios de rodaje. Un lujo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Ahsoka

Soy fana de Star Wars y esta serie nos devuelve la magia de George Lucas: sables de luz, jedis, el lado oscuro de la fuerza, la lucha del bien y el mal, naves espaciales. Con las mujeres como protagonistas, sabremos un poco más que paso con Erza y Thrown. La relación maestro -aprendiz invade esta gran serie.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

María Rosa Beltramo

Series

Succession

Tiene todo lo que mantiene a un espectador atrapado: conflicto familiar, odios y amores encendidos y una narración atractiva sobre la acumulación de poder

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Black Mirror (sexta temporada)

La ciencia ficción al servicio de la más estricta actualidad. Todo lo que imaginan en alguno de los episodios está pasando o puede ocurrir el año próximo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El cuerpo en llamas

Consiguieron llevar a la pantalla de manera atractiva un episodio real con elementos convocantes: un triángulo amoroso, un crimen violento y una sociedad que no lo puede creer

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Respuestas

De lo mejor que vino este año de Polonia. Un guión bien escrito que plantea la existencia de una gran red delictiva que , en realidad, está solo en la cabeza de un adicto.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Lo mejor que se hizo en Argentina

Iosi, el espía arrepentido (2da. temporada)

Argentina no tenía tradición en historias de espías y dobles agentes y Burman consiguió hacer un relato creíble y poderoso. Impecable actuación de Gustavo Bassani.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El encargado

La segunda temporada de la comedia que encabeza Guillermo Francella fue tan buena como la primera y dejó la vara alta para la continuidad ya confirmada.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Nada

Cohn y Duprat metieron en una historia entretenida a una Buenos Aires que enamora e hicieron por la gastronomía nacional más que los mejores chefs. Brandoni ofrece su perfil más seductor y el postre, exquisito, es la participación de Robert de Niro como relator.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

División Palermo

La inseguridad es un problema nacional. Nadie lo duda. Hacía falta entonces un cuerpo especial de policía y Santiago Korovsky armó una brigada que , al menos, te protege del aburrimiento.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Películas

Barbie

En el año que la huelga de actores puso en pausa el cine, hay que honrar a la película que más hizo por fortalecer la industria. Tiñó de rosa el planeta tierra y nos maravilló mostrando hasta qué punto el arte puede ser productivo.

Oppenheimer

El espaldarazo que necesitaba Cillian Murphy para mostrar que toca cualquier cuerda y la manera perfecta de demostrar cómo la ciencia puede estar al servicio de la destrucción.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El asesino

Un aparato de relojería diseñado para matar con precisión y frialdad. David Fincher consiguió manejar la acción de acuerdo a las necesidades del protagonista. Veinte minutos esperando el objetivo y después más de una hora de persecuciones y huídas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Misántropo

Damián Szifrón hace historia dirigiendo en la meca del cine. Desafortunadamente poca gente vio una película que además de una historia bien contada tiene una de las mejores escenas de acción de la década, el tiroteo entre dos torres de departamentos en medio de los fuegos de artificio que celebran la llegada del año nuevo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Francisco Vidal

Películas

Los asesinos de la luna

Martin Scorsese nos regaló por lejos la mejor película del año. Un film que inicia de gángsters y se transforma en un durísimo drama en el que muestra cómo un grupo de hombres blancos llegó a cualquier cosa para aprovecharse del petróleo que encontró una comunidad indígena. La protagonizan sus joyas más brillantes: De Niro y DiCaprio.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Cassandro

Gael García Bernal ofrece uno de los papeles del año en la piel de un luchador mexicano que rompió todo tipo de esquemas. Una potente historia de vida inspirada en la realidad dirigida por Roger Ross Williams.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El Rapto

Rodrigo de la Serna lo deja absolutamente todo en esta película dirigida por Daniela Goggi en la que muestran cómo los resabios de la última dictadura en Argentina decantaron en secuestros y sufrimiento.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Misión Imposible - Sentencia Mortal Parte 1

Tom Cruise lo vuelve a demostrar: se puede seguir haciendo cine de acción de calidad y a lo grande, sin depender de la pantalla verde y los efectos especiales.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Air

Ben Affleck dirige y protagoniza junto a Matt Damon este drama deportivo que muestra una proeza publicitaria: cómo Nike convenció a Michael Jordan para que usara su calzado.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Series

El oso

Una serie que parece de gastronomía pero va mucho más allá: explora la profundidad de los vínculos humanos a través del humor y la pérdida. La segunda temporada es incluso mejor que la primera.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

The last of us

Detrás de una serie de apocalipsis de zombis se cuenta una profunda relación cuasi padre e hija entre un hombre con heridas y una adolescente que es la esperanza de la humanidad. La música de Gustavo Santaolalla, otro puntito extra.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El jurado

Una original y divertidísima comedia en la que engañan a un joven y le aseguran que le tocó ser jurado popular de un juicio civil sobre el que se filma un documental. Lo que no sabe es que todos son actores y es todo un invento. Los personajes son estrambóticos y todo se pone muy loco.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La caída de la casa usher

Mike Flanagan (creador de La maldición de Hill House) nos da una oscura historia que combina el terror con el suspenso en la que vemos cómo se cae a pedazos una familia adinerada norteamericana vinculada a los fármacos opioides por lo que parece un oscuro pacto. Cada capítulo está inspirado en un cuento de Edgar Allan Poe.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Barrabrava

Serie argentina que por su trailer parecía que iba a caer en la violencia fácil y vacía, pero sorprende con un apasionante relato de un conflicto entre barras mezclado con las vivencias de una familia entre grandes actuaciones.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Ringo: Gloria y muerte

Biopic argentina del año. Jerónimo Bosia brilla como el mítico Ringo Bonavena, un personaje difícil por su carisma y su final trágico en una acertadísima y breve serie. Para disfrutar en poco tiempo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/