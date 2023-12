El fuerte descargo de Carmen Barbieri contra la ex de su hijo

Sofía Aldrey habló en LAM sobre el mal momento que tuvo que atravesar cuando se enteró de las infidelidades de quien era su novio, el actor Federico Bal. Pero además, le tocó enfrentarse judicialmente con la periodista Estefanía Berardi, que la acusó de haberla difamado.

“Había tantos chats y leí tantas cosas horribles que no me quiero acordar. Tuvimos una charla mucho tiempo después, pero no me sirvió de nada”, dijo entre otras cosas la joven marplatense.

Fede Bal no le contestó, en su lugar lo hizo su madre, Carmen Barbieri, desde su programa Mañanísima. “Lo cuidaba en todo, en los días y las horas que tenía que tomar los remedios, fue una mujer que lo amó y no tengo más que palabras de amor y agradecimiento. Ella no es una de las personas a las que le tengo que contestar, saquémosla de la lista. Quizás sí, pero en privado voy a hablar con ella”, comenzó.

“Es verdad que sufrió mucho y que yo haga humor con eso... es verdad que yo hago humor con cualquier cosa, y el humor negro. Y dijo ‘ellos están acostumbrados a eso’. Nosotros vivimos de eso, Sofía, vos vivís de otra cosa. Nosotros trabajamos hace años, mi papá, mi abuelo, yo, Federico. Vivimos de esto, de nuestra profesión, mal o bien. Te puede gustar lo que hago o no, pero vos vivís de otra cosa, yo necesito trabajar todos los días para llegar a fin de mes”, explicó la conductora.

“Yo hago un programa en el que intento que la gente se ría. se divierta, que no sea un drama todo. De mi propia vida lo hago. Es mi forma de ser y de trabajar. Ella sabe que yo no me meto ni en la casa de Fede ni en las relaciones, ni pregunto, ni soy pesada, ni metida, gracias a Sofía me enteraba de su salud. Yo quiero mucho a la familia, más que nada a su abuelo”, siguió en su descargo.

Para cerrar, Barbieri se diculpó con Sofía por haberle puesto humor al difícil momento que vivió la pareja: "Le pido disculpas si le molestó el humor”.