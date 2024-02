"Oppenheimer" arrasó en los premios Bafta: la lista completa de ganadores

"Oppenheimer", una epopeya de tres horas sobre la fabricación de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, fue la gran triunfadora de los premios BAFTA de cine el domingo, al ganar los máximos honores a la mejor película y al mejor director, así como otros cinco galardones.

La película, una de las más taquilleras de 2023, también fue galardonada con los premios al actor principal Cillian Murphy, que encarna al físico teórico estadounidense J. Robert Oppenheimer, al actor secundario Robert Downey Jr, al montaje, a la fotografía y a la banda sonora original.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nolan, que ganó su primer BAFTA a la dirección, dio las gracias al reparto y al equipo en su discurso de agradecimiento.

"En el mundo real hay todo tipo de personas y organizaciones que han luchado mucho para reducir el número de armas nucleares en el mundo... Al aceptar este premio, quiero reconocer sus esfuerzos", añadió.

/Inicio Código Embebido/

Oh boy! Cillian Murphy collects his Leading Actor BAFTA for Oppenheimer ?? #EEBAFTAs pic.twitter.com/M5pjKhtrqZ — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

/Fin Código Embebido/

Al igual que Nolan, Murphy partía como favorito para ganar su categoría y en su discurso de aceptación se refirió al hombre conocido como "el padre de la bomba atómica".

"Oppenheimer era un personaje colosalmente travieso y complejo, y significaba cosas diferentes para cada persona", dijo Murphy.

"El monstruo de un hombre es el héroe de otro. Por eso me encantan las películas, porque tenemos un espacio para celebrar e interrogar e investigar esa complejidad.".

Emma Stone recogió el premio a la actriz principal por la comedia gótica cargada de sexo "Poor Things", que se llevó cinco premios en total.

Da'Vine Joy Randolph ganó el premio a la actriz secundaria por su papel en "The Holdovers", una comedia ambientada en un internado masculino.

"The Zone of Interest", sobre el comandante de Auschwitz y su familia, que vive junto al campo de exterminio nazi, ganó tres premios: película británica destacada, película no inglesa y sonido.

El drama judicial "Anatomy of a Fall" ganó el primer premio de la noche, guión original. El guión adaptado fue para la comedia dramática "American Fiction", basada en la novela de 2001 "Easure", de Percival Everett.

El mejor documental fue para "20 Days in Mariupol", el relato personal del periodista Mstyslav Chernov sobre el asedio de la ciudad ucraniana en 2022.

Además de las celebridades que asistieron a la ceremonia en el Royal Festival Hall, junto al río Támesis, en el centro de Londres, la lista de invitados incluía también al Presidente de los BAFTA, el Príncipe Guillermo.

La ceremonia, conocida como los BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), fue presentada por el actor David Tennant.

Todos los ganadores

Mejor película

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna (Apple TV+)

Oppenheimer - GANADORA

Pobres criaturas





Mejor película británica

Desconocidos

Cómo tener sexo (MUBI)

Napoleón

The Old Oak

Pobres criaturas

Rye Lane: un amor inesperado (Star+)

Saltburn (Prime Video)

Scrapper

Wonka

La zona de interés - GANADORA





Mejor película de habla no inglesa

20 Days in Mariupol

Anatomía de una caída

Vidas pasadas

La sociedad de la nieve (Netflix)

La zona de interés - GANADORA





Mejor documental

20 Days in Mariupol - GANADOR

American Symphony (Netflix)

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie (Apple TV+)

Wham! (Netflix)





Mejor película de animación

El niño y la garza - GANADORA

Pollitos en fuga: el origen de los nuggets (Netflix)

Elementos (Disney+)

Spider-Man: a través del Spider-Verso (HBO Max)





Mejor dirección

Andrew Haigh por Desconocidos

Justine Triet por Anatomía de una caída

Alexander Payne por Los que se quedan

Bradley Cooper por Maestro (Netflix)

Christopher Nolan por Oppenheimer - GANADOR

Jonathan Glazer por La zona de interés





Mejor actriz protagonista

Fantasia Barrino por El color púrpura

Sandra Hüller por Anatomía de una caída

Carey Mulligan por Maestro (Netflix)

Vivian Oparah por Rye Lane: un amor inesperado (Star+)

Margot Robbie por Barbie (HBO Max)

Emma Stone por Pobres criaturas - GANADORA





Mejor actor protagonista

Bradley Cooper por Maestro (Netflix)

Colman Domingo por Rustin (Netflix)

Paul Giamatti por Los que se quedan

Barry Keoghan por Saltburn (Prime Video)

Cillian Murphy por Oppenheimer - GANADORA

Teo Yoo por Vidas pasadas





Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por Oppenheimer

Danielle Brooks por El color púrpura

Claire Foy por Desconocidos

Sandra Hüller por La zona de interés

Rosamund Pike por Saltburn (Prime Video)

DaVine Joy Randolph por Los que se quedan - GANADORA





Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. por Oppenheimer - GANADOR

Robert De Niro por Los asesinos de la luna (Apple TV+)

Jacob Elordi por Saltburn (Prime Video)

Ryan Gosling por Barbie (HBO Max)

Paul Mescal por Desconocidos

Dominic Sessa por Los que se quedan





Mejor guion original

Anatomía de una caída - GANADORA

Barbie (HBO Max)

Los que se quedan

Maestro (Netflix)

Vidas pasadas





Mejor guion adaptado

Desconocidos

American Fiction - GANADORA

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés





Mejor debut en guion, dirección o producción

Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans y Alex Fry por Blue Bag Life

Christopher Sharp por Bobi Wine: The Peoples President

Savanah Leaf, Shirley OConnor y Medb Riordan por Earth Mama - GANADORA

Molly Manning Walker por Cómo tener sexo (MUBI)

Ella Glendining por Is There Anybody Out There?





Mejor banda sonora

Los asesinos de la luna (Apple TV+)

Oppenheimer - GANADORA

Pobres criaturas

Saltburn (Prime Video)

Spider-Man: a través del Spider-Verso (HBO Max) (HBO Max)

Mejor casting

Desconocidos

Anatomía de una caída

Los que se quedan - GANADORA

Cómo tener sexo (MUBI)

Los asesinos de la luna (Apple TV+)





Mejor dirección de fotografía

Los asesinos de la luna (Apple TV+)

Maestro (Netflix)

Oppenheimer - GANADORA

Pobres criaturas

La zona de interés





Mejor edición

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna (Apple TV+)

Oppenheimer - GANADORA

Pobres criaturas

La zona de interés





Mejor diseño de producción

Barbie (HBO Max)

Los asesinos de la luna (Apple TV+)

Oppenheimer

Pobres criaturas - GANADORA

La zona de interés

Mejor diseño de vestuario

Barbie (HBO Max)

Los asesinos de la luna (Apple TV+)

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas - GANADORA

Mejor maquillaje y peluquería

Los asesinos de la luna (Apple TV+)

Maestro (Netflix)

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas - GANADORA





Mejor sonido

Ferrari

Maestro (Netflix)

Napoleón

Oppenheimer

La zona de interés - GANADORA





Mejores efectos especiales

Resistencia (Star+)

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (Disney+)

Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (Paramount+)

Napoleón

Pobres criaturas - GANADORA





Estrella en ascenso (votado por el público)

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce - GANADORA

Sophie Wilde