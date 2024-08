Aseguran que está garantizada la segunda temporada de "Máxima"

El diario español La Vanguardia aseguró que habrá una segunda temporada de "Máxima", la serie que se ocupa de la dinastía Orange y narra el ascenso de la argentina Máxima Zorreguieta , convertida ahora en reina consorte.

En Países Bajos, la producción que protagoniza Delfina Chaves, se estrenó en abril y según la mayoría de las publicaciones fue muy bien recibida por la crítica , a excepción de algunas escenas que a una parte del público le parecieron incómodas o inquietantes.

El primer episodio de la biopic fue muy bien recibido por la audiencia, con 700.000 espectadores en la franja horaria nocturna. Es « un muy buen logro», publicó el diario 'De Telegraaf', mientras que el 'Algemeen Dagblad' aseguraba que «la producción supera las elevadas expectativas».

Sin embargo, las escenas de amor entre los actuales reyes provocaron algunos comentarios molestos en la prensa y las redes. «Se ve nada más y nada menos al rey y a la reina jugueteando bajo las sábanas. Es como ver a los padres en su juventud, algo muy molesto para las princesas», añade el 'Algemeen Dagblad'.

La segunda temporada ofrecerá más detalles del romance porque en la primera buena parte de la narración discurre por la complicada relación paternofilial entre Máxima y Jorge Zorreguieta, su padre.

Al parecer en Europa no se conocía demasiado acerca de los conflictivos momentos que se vivieron cuando Máxima se enteró de que su padre no podía estar en su boda porque la corona no quería que hubiera imágenes de un funcionario de la dictadura argentina en la ceremonia.

Jorge Zorreguieta fue secretario de Agricultura y Ganadería de Argentina entre 1979 y 1981 .

«Al principio vemos cómo Máxima se transforma en una joven segura de sí misma que se enamora perdidamente de un príncipe holandés», dijo en un comunicado Peter van der Vorst, director de contenidos de RTL Nederland, propietario de la plataforma Videoland que emitió la serie en Holanda.

«Pero la historia continúa. Máxima se casa, se convierte en madre y luego en reina. Son muchos los acontecimientos que están grabados en nuestra memoria colectiva y que volveremos a ver»

Hablada en español, inglés y holandés, la serie está protagonizada por Delfina Chaves como Máxima. La actriz argentina, conocida por su trabajo en Amar después de amar, Edha y Argentina, tierra de amor y venganza, fue seleccionada después de un riguroso proceso de audiciones para acompañar al actor holandès Martijn Lakemeier,