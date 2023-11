Adam Driver insultó a un periodista que criticó una escena de su película

FOTO: Driver no soportó que un periodista criticara una escena de Ferrari

Adam Driver cortó intempestivamente el diálogo con un periodista que más que preguntarle estaba criticando una escena de la película "Ferrari" durante la presentación realizada en Polonia.

La conferencia de prensa posterior discurría por canales amables y simpáticos hasta que un periodista dijo: “¿Qué piensas de las escenas de choque? Se veían bastante toscas, crudas, e incluso para mí, un poco cursis. ¿Qué piensas al respecto?”.

Mirándolo apenas un segundo Driver sentenció: “Fuck You. Ni idea. Siguiente pregunta”. Y eso que hasta ese momento el actor lo estaba pasando bien.

En el Festival Internacional de Cine Camerimage de Polonia, Driver fue distinguido con el premio a Mejor actor.

Sostuvo entonces que estaba orgulloso de ser “la representación visual” de una película que no forma parte de la Alliance of Motion Pictures and Television Association (Amptp), el conglomerado de grandes estudios y productoras que mantuvo un conflicto de 118 días con el SAG a partir de varias demandas laborales y salariales.

Ferrari es una producción de unos cien millones de dólares de costo, financiados por dos empresas productoras y distribuidoras más chicas, Neon y STX. “¿Cómo es que ellas lograron cumplir con todas las reivindicaciones del SAG y, en cambio, grandes empresas como Netflix y Amazon no?”, se preguntó Driver.

El film llegará a los cines de Estados Unidos antes de fin de año y su estreno en la Argentina ya fue anunciado por la distribuidora Diamond Films para el 8 de febrero de 2024.