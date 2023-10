Trabajo se busca

Fernando Genesir

-Al terminar su mandato el diez de diciembre Jorge Capitanich se retirará de la política y confesó que está buscando trabajo y que le preocupa llegar a fin de mes. -Claro, lo que pasa es que perdió las elecciones el mes pasado a manos del candidato de Juntos por el Cambio,Zdero.

- Y como consecuencia de ese resultado ayer el representante del Frente Chaqueño anunció el fin de su carrera política y la búsqueda de nuevos horizontes, pero por fuera de la de la esfera pública, dijo textual, A partir del diez de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo .

-Tengo muchas posibilidades de acuerdo a mi experiencia profesional, digamos, pero es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa porque es lo que corresponde hacer. Lo que me preocupa es ver como puedo llegar a fin de mes a partir del año del mes de diciembre. Sinceramente, yo no tengo intenciones de estar en la función pública.

- Me parece que es una etapa cumplida. Yo he hecho un gran esfuerzo porque hay que trabajar todo el tiempo como lo hice. Y bueno, ya está. El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones, sostuvo Capitanich.

-. Por lo menos me parece raro. No sé cómo lo ven ustedes, porque eso lo pueden decir los chaqueños que no llegan a fin de mes. Los que viven en la pobreza, el sesenta por ciento de los chaqueños. Por eso una de las preguntas es ¿cómo lo ven?, ¿Le creen o no lo creen? ¿Les parece bien?¿ Le sparece mal?

-Esto tiene dos costados. Para mí una es la tomada de pelo, de decir que no sabe cómo va a llegar a fin de mes. Pero por otro lado, el reconocimiento de que la gente no llega a fin de mes, que es algo que mientras era gobernador le costaba hacer.

