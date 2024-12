Polémica campaña de promoción turística en Córdoba

Fernando Genesir

La reciente campaña de promoción turística de Córdoba, presentada por la Agencia Córdoba Turismo, ha generado un intenso debate entre los habitantes de esta provincia. Durante un evento de fin de año, se reveló un video promocional que utiliza una palabra muy familiar para los cordobeses, transformada en siglas que representan "Centro Uritorquense de Lenguaje e Integración Amistosa y Optimista" (C.U.L.I.A.O.). Sin embargo, esta elección provocó reflexiones sobre su idoneidad como símbolo de la identidad cordobesa.

Me inquieta el uso de esta palabra en la campaña. Me pregunto si realmente representa a todos los cordobeses o si es una palabra que se utiliza mayormente en la Capital. La imagen de un alienígena acompaña esta campaña, que busca atraer turistas a Córdoba bajo el lema "cordobizate para salvar al mundo". Este enfoque genera críticas sobre la autenticidad de la representación cultural y la posibilidad de que esta estrategia logre atraer más visitantes a la provincia.

En este contexto, me planteo preguntas clave: ¿realmente atraerá más turistas a Córdoba el uso de esta palabra y su promoción en un colectivo ploteado? ¿Es esta la mejor manera de representar la cultura y los valores de Córdoba? La preocupación radica en que una campaña turística debe ser efectiva, pero también debe reflejar la esencia de la región que promociona. La identidad cordobesa es rica y diversa, y debe ser representada con respeto y autenticidad.

Me cuestiono la percepción que se tiene de los cordobeses y su identidad. El humor característico de la provincia, que no depende de malas palabras, se presenta como un elemento importante a considerar. La campaña, aunque puede generar un impacto en redes sociales, debe ser evaluada en términos de su efectividad real para atraer turismo. La identidad de un lugar no se construye únicamente a través de lemas llamativos o imágenes divertidas; es un reflejo de su historia, su gente y sus tradiciones.

Finalmente, me planteo una reflexión sobre el uso de la palabra elegida en el ámbito cotidiano. Si se institucionaliza, ¿qué implicaciones tendrá para la educación y el lenguaje en la provincia? Aunque la palabra puede ser parte del habla cotidiana, no debe ser la única representación de la rica identidad cultural de Córdoba. La diversidad de voces y la pluralidad de expresiones son fundamentales para construir una imagen que realmente hable de lo que somos.

Así, la campaña de promoción turística de Córdoba debe ser una invitación a explorar la riqueza cultural de la provincia, más allá de un juego de palabras o un eslogan pegajoso. La verdadera esencia de Córdoba radica en su gente, su historia y su capacidad para integrar lo nuevo sin perder de vista sus raíces. En este sentido, es vital que las campañas turísticas no solo busquen atraer visitantes, sino que también respeten y honren la identidad de los cordobeses.

