Otro signo de nuestra decadencia

Fernando Genesir

-Ya se sabe que Argentina es un país que nos sorprende todos los días. Sin ir más lejos, ayer una periodista, Eleonora Cole, subió a Twitter la foto de un salame con alarma en un supermercado de la ciudad de Buenos Aires y escribió: “ No deja de sorprenderme que le tengan que poner alarma a un salamín”.

-Así estamos y sí, la verdad es que ha generado gran repercusión en las redes, en los medios, esa imagen de un salame con alarma. Hasta ahora habíamos visto una botella de fernet, una de champagne y algún que otro producto en los supermercados, donde le ponen alarma por el precio o porque es muy tentador, en definitiva para que no se lo roben.

- Yo hasta ahora no había visto un salame. En realidad parece que nadie lo había visto porque es noticia. La noticia incluso es comentada fuera de la Argentina. El portal Bio Bio de Chile titula “Qué decadencia! Periodista mostró que supermercado en Argentina puso alarma a salame y al queso rallado”.

-Lo del queso rallado ya lo venimos viendo, pero sigo con la nota del país vecino donde dicen “ una insólita y extrema medida están tomando algunos supermercados en Argentina, pues productos como salame y pequeñas bolsas de queso rallado tienen clavadas alarmas antirrobo”.

Sigue la nota diciendo “ la delincuencia es un problema que afecta a todos los países del mundo en mayor o menor envergadura. Sin embargo, la medida de seguridad tomada por el comercio trasandino raya en lo extremo”.

-Bueno, y ahí está el comentario de cómo nos ven acá, por lo que pasa en Argentina, cómo nos ven en el exterior. Insólito, es más cara la alarma que el salame. Qué decadencia .

-Es que los robos en los supermercados no paran, no ceden, en los supermercados y en todas partes. Y por eso es que ahora hay salame con alarma ,este dispositivo que cada vez se ve en más productos. No sólo eso, cuenta hoy el diario Clarín que hay una cadena de supermercados que está analizando que están por hacer una prueba con inteligencia artificial para que un programa vinculado al sistema de cámaras detecte movimientos sospechosos en las góndolas.