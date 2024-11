La atención al cliente entró en crisis: ¿lo notás?

Fernando Genesir

Quiero reflejar una situación que observo en un supermercado de Córdoba. Al momento de llegar a las cajas y de colocar los productos que había sacado de las góndolas en la cinta, el cajero, en este caso una cajera, me cobra. Al lado mío, otro cliente comienza a poner sus cosas y el cajero lo saluda de una manera muy particular. Primero le dice "¿qué hacés, bestia?". Yo pensé que se conocían, pero después me pareció que no. El hombre pasó todas las cosas por la caja y al final, en el momento del ticket, otra situación que me llamó la atención fue que, después del "¿qué hacés, bestia?" del inicio, el cajero le dice "te imprimo el ticket o te lo mando por mail, máquina". Textual lo que estoy contando, "bestia" y "máquina", dos maneras de dirigirse a alguien que fue a un supermercado.

Me llamó la atención. Yo habitualmente hago las compras. Desde chico, mi abuela me pedía que le hiciera las compras y me gusta hacerlo. Salgo de la verdulería, a la panadería, al supermercado, al almacén y a muchos otros lugares, y no veo habitualmente este tipo de situaciones que ayer sí observé.

La pregunta primera es si esto es una excepción o si se ha naturalizado como una forma de saludarnos en este mundo que va cambiando vertiginosamente. Si estamos en presencia de nuevos usos y costumbres, de nuevas maneras de dirigirnos al otro, sea cliente o cajero. Ya sé que el celular ha convertido nuestra vida en otra cosa de lo que era antes, en algunos casos para bien y en otros para mal. Esto de que ya no nos miramos porque estamos mirando el celular, ya no nos conectamos, salvo excepcionalmente persona a persona, sino por WhatsApp, mensaje o lo que sea.

Me interesa saber de ustedes y de los oyentes si estas situaciones como la que describí son normales, son naturales, se van generalizando. El "¿qué hacés, bestia?" de un empleado hacia un comprador, o el "te mando el ticket, máquina". Se los dejo porque me interesa saber si realmente hemos llegado hasta este punto en materia de usos y costumbres.