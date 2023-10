La Argentina incendiada se va de vacaciones por ley

Adrián Simioni

Falta nada para elegir Presidente. Y los 5 candidatos aprovecharán al máximo el tiempo que les queda hasta el viernes a la tarde, cuando comience la veda electoral. Uno correrá con ventaja. Estamos hablando de Sergio Massa, presidente de hecho que, podríamos decir, va por la reelección pese a que durante su gestión como ministro, la inflación, lejos de bajar, se duplicó.

Massa corre con ventaja porque no tiene ningún prurito en usar al Estado a su favor para eliminar la competencia electoral. Sin escrúpulos, no ha dejado despropósito sin cometer. Hoy, será uno más. Va a presentar, dicen que en Potrero de los Funes, San Luis, un proyecto de ley para hacer que esa locura que es el Previaje sea permanente. Tenga fuerza de ley.

A ver, vamos a repetir en qué consiste el Previaje para que se entienda por qué decimos que es un desquicio.

Básicamente, el Estado les paga a los argentinos que salen de vacaciones en avión, a lugares alejados en bondis de larga distancia y que gastan en hoteles y restaurantes, la mitad de lo que gastan para que vuelvan a gastarlo en más vacaciones.

En este momento, por ejemplo, por cada factura emitido entre el 1 y el 7 de septiembre para viajar entre el 29 de septiembre y 17 de octubre, el gobierno te paga el 50% de lo que hayas gastado en una tarjeta precargada, para realizar más compras en el sector turístico argentino hasta el 31 de octubre de 2023. O sea, es para gente que puede vivir de vacaciones, que se puede tomar, ponele, dos semanas de vacaciones entre septiembre y octubre.

No es que te devuelve impuestos. Eso sería el 21%. No. El gobierno te paga el 50%. Es una locura. Un Estado quebrado, que genera la inflación más alta del mundo de tanto gastar más de lo que recauda les regala vacaciones a sus ciudadanos más ricos. Somos Hiroshima 1945 y en lugar de ponernos a juntar los escombros trabajamos para mandar de vacaciones a gente que aparentemente no tiene nada que hacer en octubre.

Me alegro por el turismo. Pero esto es discriminatorio. El mismo gobierno que le cobra 54% de impuestos a un electricista que necesita comprarse un utilitario para su negocio, le regala el 50% del precio al turismo. Y lo mismo vale para todo el resto de la economía.

Encima el programa, como está mal hecho y discrimina, genera lo obvio: una burbuja. Lo que regala el Estado se va a precios: en los últimos 12 meses la inflación fue de 138%, pero en los rubros más vinculados al turismo la inflación fue la mayor de todas. En recreación y cultura fue 146% y en restaurantes y hoteles 162%.