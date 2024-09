El verdadero objetivo de las multas: ¿educar o recaudar?

Fernando Genesir

¿Para qué sirven las multas? Me he estado preguntando esto últimamente, sobre todo cuando me llegan casos de conocidos que enfrentan sanciones por situaciones que, a simple vista, parecen desproporcionadas o incluso injustas. Las multas, en teoría, deberían tener un objetivo claro: corregir conductas, fomentar el respeto por las normas y contribuir a mejorar la convivencia ciudadana. Pero, ¿es realmente así? O mejor dicho, ¿las multas que nos llegan están cumpliendo con esa función o simplemente se han convertido en un mecanismo de recaudación?

El primer caso que me llega es el de una persona multada por no tener un árbol plantado en la vereda de su casa. En una ciudad como Córdoba, donde siempre nos quejamos de la falta de espacios verdes, parece lógico que se incentive la plantación de árboles. Sin embargo, el mecanismo me deja dudas. Esta persona no recibió una advertencia ni un plazo para corregir la situación. Directamente, una multa de 446.000 pesos. ¡Una cifra impactante! No me malinterpreten, estoy a favor de una ciudad más verde, pero me pregunto si este es el camino correcto. ¿No sería más efectivo dar un plazo, ofrecer la opción de que la Municipalidad plante el árbol y luego cobrar por ello? El fin, en este caso, parece loable, pero la ejecución, cuestionable.

Otro ejemplo: un joven multado y con su auto llevado al corralón pese a tener todo en regla, simplemente porque al inspector le pareció que las cubiertas estaban desgastadas. ¿De qué sirve pasar la ITV si luego un control aleatorio puede determinar que tu vehículo no está en condiciones? Me pregunto si este tipo de acciones responden a un verdadero interés por la seguridad vial o si no será, más bien, una excusa para recaudar más dinero. No niego que el inspector pueda tener razón en que las ruedas están en mal estado, pero ¿por qué no darle la oportunidad al conductor de cambiarlas en el momento, antes de llevarse el auto?

Estas situaciones me llevan a pensar que, a veces, las multas parecen más diseñadas para llenar las arcas del municipio que para corregir conductas o mejorar la ciudad. Si el objetivo es recaudar, entonces se está perdiendo de vista la verdadera función de las sanciones: educar y prevenir. Porque si todo termina siendo una excusa para multar, entonces no estamos mejorando como sociedad, solo estamos penalizando. Por eso, insisto, la pregunta no deja de rondarme la cabeza: ¿para qué están realmente las multas?