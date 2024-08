Dirección correcta o camino equivocado

Fernando Genesir

Hoy tengo una pregunta que plantearles, una pregunta que ha hecho Ipsos Group S.A., el líder mundial en investigación de mercado. Ha indagado: ¿cómo está el mundo? La encuesta abarca 29 países y más de 25 mil adultos, con edades entre 17 y 74 años, buscando una percepción sobre si cada país va en la dirección correcta o equivocada. Y aquí en Argentina también se hizo la misma pregunta: ¿Argentina va en la dirección correcta o en el camino equivocado?

Es una pregunta sencilla, pero con respuestas que pueden ser reveladoras. La encuesta incluye opiniones de peruanos, habitantes de Singapur, Malasia, Alemania, Italia, Israel, Estados Unidos, y, por supuesto, de los argentinos. En este contexto, es importante señalar que en nuestro país siempre hay dos temas que predominan en las preocupaciones de la gente: la inflación y la inseguridad. Estos son los dos grandes problemas que nos han inquietado durante años, ya sea por 20, 30 o 15 años. Pero, según la encuesta, hay un tercer factor que ha ganado protagonismo y se ha colocado en primer lugar: el temor a perder el empleo.

Este cambio en las prioridades de preocupación refleja una mejora en la percepción económica, gracias a la baja de la inflación. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad que se nos presenta. En un contexto donde UNICEF ha publicado cifras alarmantes sobre la cantidad de niños en Argentina que se van a la cama sin poder comer, un millón de niños en total, y los siete millones de chicos que viven en situación de pobreza, la pregunta persiste: ¿Argentina va en la dirección correcta o por el camino equivocado?

Es fundamental entender cómo lo percibe el ciudadano común. Hay una diferencia entre la visión que se tiene desde afuera y la que vivimos a diario. La pregunta es clara y no admite términos medios: ¿va en la dirección correcta o no? No hay empates en esta cuestión. Cada uno de nosotros puede tener matices en su respuesta, reconociendo que hay áreas en las que hemos mejorado un poco y otras en las que hemos empeorado mucho. Si miramos la recesión, el desempleo, la caída de la actividad, o la inseguridad, que hoy se refleja en el aumento de robos en Córdoba, cada uno tendrá su propio análisis.