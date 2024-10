¿De dónde sacó la plata Insaurralde?

Fernando Genesir

Hoy se plantea una inquietud que resuena en muchos: ¿Cómo se hace para viajar 76 veces al exterior en dos años? ¿Quién puede pagar 28.000 euros por cinco noches en un hotel de Marbella? La pregunta se hace aún más relevante cuando se menciona el alquiler de un yate por más de 10.000 euros por unas horas en el Mediterráneo. El juez federal Ernesto Kreplak intimó a Martín Insaurralde para que justifique sus bienes en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Todo comienza hace un año, cuando la modelo Sofía Clerici sube fotos a Instagram junto a Insaurralde, navegando por el Mediterráneo en un yate llamado Bandido y disfrutando de champagne en un exclusivo condominio de Marbella. Sin esas imágenes, la sociedad no se entera de nada. De los 76 viajes al exterior que realizó Insaurralde, solo uno fue oficial, como diputado nacional. Hasta el momento, los fiscales solo han conseguido información precisa de 43 de esos viajes.

Un dato revelador indica que entre 2022 y 2023, Insaurralde gastó aproximadamente 98.133 dólares en vuelos internacionales, tanto de línea como privados. La resolución sostiene que esta cifra resulta inasumible para alguien que ha trabajado toda su vida en la función pública. El viaje a Marbella con Clerici tuvo gastos significativos: 27.911 euros en alojamiento, pagados por una agencia de Miami, y el alquiler del yate Bandido por 10.185 euros por ocho horas.

Según informa Nicolás Diana en el diario Clarín, las cinco noches en Marbella costaron casi 50.000 dólares. Estos datos son parte de la resolución de 40 páginas que el fiscal Sergio Mola y su colega Diego Velasco han presentado, donde piden la indagatoria no solo para Insaurralde, sino también para sus hijos, una exesposa y los testaferros de sus propiedades.

La pregunta persiste: ¿cómo logró Insaurralde, que ha sido funcionario público desde 2003, acumular tales riquezas? Desde concejal hasta intendente de Lomas de Zamora, diputado nacional y jefe de gabinete de Kicillof, su trayectoria es clara, pero su estilo de vida es cuestionable. Se menciona una casa en un barrio privado y fincas de San Vicente por 97.000 dólares, además de una colección de autos. Es evidente que, aunque un funcionario público puede ganar bien, no alcanza para llevar una vida de millonario.

La Justicia busca respuestas. Si no fuera por las fotos de Clerici, la sociedad no se enteraría de esta situación. Agradecemos a Sofía Clerici y a Instagram por revelar este deseo de mostrar y compartir. Sin embargo, es fundamental que Insaurralde explique cómo logra mantener este estilo de vida, ya que los ingresos de un funcionario no justifican tales gastos.

La conclusión es clara: si con lo que gana un funcionario no se puede gastar como él lo hace, es necesario que se aclare la situación. Espero que no haya escapatorias legales y que finalmente se obtengan respuestas.