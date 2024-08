Chau ahorros

Fernando Genesir

Hay que darle razón al ministro de Economía, Luis Caputo, cuando dijo, hace algunos días, que la gente iba a tener que vender dólares para pagar impuestos.

Y lo digo porque una encuesta del Observatorio de Expectativas del Consumidor, elaborada por la consultora Trendsity, dice que seis de cada diez argentinos usan sus ahorros para llegar a fin de mes. Seis de cada diez argentinos usan sus ahorros para llegar a fin de mes. Por supuesto, para los que tienen ahorro. Esta mañana alguien me decía, Turco, ¿qué es la palabra ahorro? ¿Qué significa? Claro. Pero bueno, la necesidad de recurrir a esas reservas propias de dinero, en pesos, en dólares, está expuesta en este reporte privado como un cambio de hábito en ciertos sectores que tenían esa capacidad de ahorrar.

El dato aportado por el informe refleja que ya se está dando este escenario, que en su momento anticipó Caputo, cuando dijo que los ahorros, y más precisamente los dólares, que tenían los argentinos, iban a ser destinados al pago de servicios. Porque no es solamente dólares o ahorros para llegar a fin de mes. Es para pagar la luz, el agua, los impuestos, los servicios.

Y por supuesto que se explica, se entiende, dos cosas. Primero que esto ya viene ocurriendo, no es de ahora, no es del último mes. Y se explica por el tamaño, por el ajuste que está implementando Milei y del que se muestra, se siente orgulloso. La motosierra, la devaluación, la recesión, y también la inflación tan prolongada que venimos soportando los argentinos, los salarios que tienen cada vez menor poder de compra, y entonces surge esta necesidad de acudir a los ahorros para llegar a fin de mes.

Bueno, el fin de semana nos enteramos de dos noticias. La primera, que en seis meses dejaron de aportar a la seguridad social 600.000 trabajadoras. Significa 600.000 cesantías, desvinculaciones, pase a la informalidad. O sea, gente que ya no aporta porque no está trabajando en relación de dependencia. El otro dato también del fin de semana, es que el índice de pobreza saltó al 54,8%. Era del 38,7. Afecta a 25 millones y medio de argentinos.

Todo esto, repito, por el impacto del ajuste que está aplicando el Gobierno y por el efecto de la devaluación sobre los ingresos de los hogares más humildes. Pero vuelvo con el dato con el que empecé. La encuesta y la pregunta que dejo abierta para los oyentes, para que nos compartan lo que está pasando en sus hogares, en sus familias, en sus economías particulares, la economía real, digamos, la micro, la de todos los días, la de tu casa, qué estrategias de compra estás usando frente a la situación y si efectivamente estás usando ahorro, si ya se te acabaron los ahorros, si ya vendiste todos los dólares.

Esta mañana también alguien me decía, Turco estaba ahorrando para hacerme el baño. Y bueno, chau, no hay más baño, porque los ahorros en dólares se están usando para llegar a fin de mes. Se los dejo porque me parece un tema interesante, al margen de los números, para conocer historias de lo que está pasando en el día a día.