Alquileres: la política sin apuro

Fernando Genesir

- Recordemos que el proyecto de alquileres que Juntos por el Cambio logró aprobar en diputados en septiembre, después se modificó en el Senado por parte del peronismo. Por lo tanto, al volver a la cámara de origen hoy se va a sancionar la versión que se modificó en el Senado o se va a insistir en el texto original. Son las dos opciones. No se pueden hacer nuevos cambios.

-Las diferencias son sustanciales, ya lo hemos hablado. El proyecto de la oposición proponía contrato de dos años, actualizaciones cada cuatro meses sin tope en base a un índice que acuerden propietario e inquilino. Eso se modificó en el Senado Se mantienen los contratos por tres años, actualizaciones cada seis meses en base a lo que se llama índice casa propia que tiene en cuenta el menor índice entre dos o el promedio de variación salarial del último año o el promedio de la inflación del mismo periodo.

-Eso es, en síntesis, lo que se va a tratar hoy. Pero además me llama la atención y lo traigo el desayuno porque claro, estamos en campaña. Estamos en época de elecciones, estamos en debate y mientras tanto la gente sigue con sus problemas, con sus penurias cotidianos cotidianos.

-Los políticos siempre creen que hay tiempo para todo. No tienen los tiempos de la gente, me parece. Y si no, fijémonos lo que pasa con este caso. El de Tamara Villalba una maquilladora que se mudó de Puerto Madryn en abril de este año y que hace dos meses que viene buscando alquiler.

- Es una familia grande, podríamos decir. Son dos adultos, cuatro chicos y dos mascotas, En este caso estoy contando cómo se conforma la familia de Tamara, que repito, Se le ocurrió en forma de broma, pero no tanto hacer una publicación diciendo le pago un asado al que me dé información de un alquiler y lo pueda concretar, lo publique el diario de la jornada. Y está la foto de la publicación de esta ciudadana que dice pago asado para cuatro personas para quien me dé información .Día y horario de entrega a elección.