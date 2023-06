Ajuste mata relato

Fernando Genesir

- El superministro Sergio Massa sigue pasando la gorra buscando que alguien le preste a la Argentina. Acá la suba de precio no para. Se anuncia una inflación mensual cercana a los dos dígitos. Como casi siempre, los sueldos van por detrás de la inflación.

- Un claro ejemplo es lo que pasa con los jubilados nacionales. En junio los haberes jubilatorios van a tener un nuevo aumento trimestra. Por la fórmula de movilidad La jubilación mínima va a ser de setenta mil novecientos treinta y ocho pesos y habrá un nuevo bono de quince mil, diecisiete mil y veinte mil pesos para junio, julio y agosto.

- De toda manera ese bono no lo van a cobrar todos, es sólo para los que cobran la mínima. El bono no cuenta para el medio aguinaldo. También habrá un bono de cinco mil para los que reciben hasta dos mínimas. Conclusión: el ajuste frente a la inflación recae principalmente sobre los jubilados nacionales que perciben ochenta y seis mil pesos para arriba y que están muy lejos de llegar a fin de mes.

- El ajuste se profundizó con el cambio de la fórmula de movilidad que impulsó este gobierno el frente de todos Con Cristina a cargo de la Cámara de Senadores y con el oficialismo votando en contra de una cláusula que le garantice a los jubilados que no iban a perder contra la inflación que no iban a perder. Todavía no tenemos el número oficial de mayo medida por el INDEC, pero ya se sabe que va a rozar los dos dígitos, superando el ocho coma cuatro de abril .

-De esta manera, la inflación acumulada desde diciembre de dos mil diecinueve es de cuatrocientos, setenta y cinco por ciento, contra trescientos diecisiete que subieron las jubilaciones mínimas y contra doscientos ochenta y tres que aumentó el haber máximo.

-Quiere decir que los jubilados están peor ahora con esta fórmula de movilidad que con la anterior, que se aprobó en el gobierno de Macri en medio de una lluvia de piedras en el Congreso. ¿Se acuerdan?

-No estoy pidiendo otra vez piedras contra el Congreso pero pido por lo menos que alguien diga algo Nadie dice nada, ni la CGT, ni la CTA ni nadie del Frente de Todos tiene algo para decir de este ajuste a los jubilados nacionales. La izquierda es la única que reclama el gobierno sigue con el ajuste previsional.