"Quiero morir, la vida ha terminado", la dura confesión de Alain Delon

Adrián Simioni

El icónico actor francés Alain Delon, de 88 años, protagonizó una reveladora confesión durante una investigación en julio de 2023, centrada en presuntos abusos por parte de su asistenta, Hiromi Rollin. Los gendarmes que lo interrogaron encontraron a un Delon debilitado, incapaz de articular frases coherentes y apoyándose en muletas, según relata el diario Le Parisien.

Durante el interrogatorio, Delon expresó su desánimo, declarando: “Quiero morir, la vida ha terminado”. Este testimonio se produjo en el contexto de una investigación sobre acusaciones de abuso de debilidad presentadas por los hijos del actor contra Rollin. Aunque la denuncia fue desestimada, se revelaron aspectos íntimos de la relación entre Delon y Rollin. El actor admitió que la relación tenía altibajos y evolucionó hacia algo más íntimo con el tiempo.

En sus propias palabras, Delon acusó a Rollin de manipulación: "Al principio teníamos una relación personal y profesional, después uno se da cuenta de que todo estaba calculado, buscado. Es un clásico en las relaciones humanas. Dense cuenta de que soy Alain Delon". Además, señaló que la mujer japonesa lo presionó para casarse con él, afirmando: "No obtuvo gran cosa, podría haber tenido más si me hubiera convencido de que no podía ser nadie y no tener nada sin mí".

El drama se intensifica con las tensiones familiares. Los herederos temían que Rollin, quien pasaba mucho tiempo con Delon, intentara apoderarse de su voluntad y, por ende, de parte de su legado. Aunque la investigación no encontró pruebas de estas acusaciones, se evidencian conflictos entre los herederos, con los hijos reprochándose entre sí y exponiendo las rencillas internas de la familia.

Además, la situación se torna más compleja con la revelación de que Delon había solicitado a su hijo organizar su eutanasia cuando llegara el momento. En sus propias palabras, el actor expresó previamente su apoyo al procedimiento: "En un momento dado, la persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás". Este aspecto añade una capa adicional de drama a la ya complicada narrativa que rodea a la vida y la salud del legendario actor francés.