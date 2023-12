Llaryora: un “Partido Cordobés” a medida para acomodar el carro

Adrián Simioni

Nada es hoy lo que se preveía hace 5 meses, cuando Martín Llaryora ganó la gobernación de Córdoba. Ahí Llaryora agarró para otro lado. En lo político y en lo económico. Y ahora trata de acomodar el carro.

En lo político, apostó a cooptar a la oposición y jugó soterradamente a favor de Massa. Todo al revés de Schiaretti. Ayer Llaryora quiso corregirse, pero mal. Se autonominó como líder del “Partido Cordobés”. Pero él lo entiende como un "pacman" liderado por él que se come a todo opositor que ande dando vueltas por ahí ofreciéndole un cargo. Resulta que ese partido votó masivamente a favor de Milei, mientras los radicales, exmacristas y kirchneristas como Martín Gill a los que Llaryora borocotizó con cargos, quedaron todos del lado de Massa de la historia, igual que el propio Llaryora.

Tome nota, gobernador: los cordobeses del Partido Cordobés rechazan la idea de un partido único, de una democracia sin oposición. Deshaga, por ejemplo, lo que hizo con el Tribunal de Cuentas para que no lo controlen. Eso es lo que haría el “Partido Cordobés”.

En lo económico, hace 5 meses Llaryora planteó iniciativas que agrandar aún más el gasto del Estado. Ayer, al asumir, intentó corregir con un chorro de soda. Pero apenas en parte. De su planteo inicial de 30 ministerios y agencias en los cuales colocar a todos los políticos a los que necesita darles un cargo, ha pasado a 24. Y plantea una reducción de sueldos a funcionarios que es sólo simbólica.

Pero, por ejemplo, mantiene un plan complicado: que cada intendente tenga su propia policía, que no será policía. Nadie explica muy bien por qué esa superposición de vigilantes con la Policía provincial, que no funciona en el gran Buenos Aires, podría funcionar acá. Capaz que termine siendo otra vía para que los intendentes sigan sumando empleados públicos, cuando están a punto de no poder pagar los sueldos de los que ya tienen. ¿Y si tratan de hacer que funcione mejor lo que hay en lugar de seguir agrandando cosas que no funcionan?

Ojo: no vaya a ser que Córdoba pierda con Llaryora el orgullo schiarettista de ser la provincia con menos empleados públicos por habitante si a alguien se le ocurre empezar a contar a los municipales. Al “Partido Cordobés” no le gusta tener al Estado en rojo sólo para que los gobernantes puedan mantener un ejército de ñoquis.

Y menos con lo que se viene. Incluso si a Milei le va bien. Llaryora debería preguntarle a su ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, qué pasa con la recaudación de una provincia cuando la inflación se frena. Spoiler alert: se acaba el impuesto inflacionario. Ingresos Brutos, IVA, dejan de subir, pero los gastos siguen subiendo un par de meses más tendiendo a recuperar el atraso con que venían. Si no, puede preguntarle a alguien que haya vivido la época de Eduardo Angeloz, a quien Llaryora citó ayer. Angeloz también gobernó en su tercer mandato como si no hubiera creído que la convertibilidad iba a frenar los precios. Como si la inflación fuera a licuar su gasto público para siempre. Tres años después ya no podía pagar los sueldos. Ojo con eso. El “Partido Cordobés” no se formó porque sí, si no por los muchos tragos amargos que debió apurar en su historia.