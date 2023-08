¡Llamen al Boston Medical Group!

Guillermo López

El cepo genera la brecha cambiaria (la distancia entre el dólar oficial y los paralelos) que, a su vez, provoca más incentivo para importar que para exportar.

A esa situación primigenia se le suma la inexistencia de una prudencia fiscal estructural. Ese rubro solo apela a la licuación de jubilaciones y asignaciones sociales vía impuesto inflacionario.

En ese contexto, Argentina se vio afectada este año por una severa crisis que esquilmó la venta al exterior de sus productos agrícolas y sus derivados (harinas, expellers, aceite), lo que a su vez impidió conseguir dólares para que las empresas argentinas puedan comprar insumos y bienes fronteras afuera. Todo esto con importadores con deudas que ya alcanzan los US$ 15.000 millones.

Un tobogán

"Desde que asumió (Sergio) Massa en el Ministerio de Economía el saldo de balanza comercial es un tobogán sin freno aparente", posteó en su cuenta de "X" (exTwitter) el economista Diego Dequino al analizar los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El comercio internacional argentino se desplomó un 20,7% en el último año.

Desde q asumió Massa en Ministerio de Economía el saldo de balanza comercial es un tobogán si freno aparente, con el agravante q hay cada vez menos comercio, menos dólares y más trabas a la actividad económica. https://t.co/HBchSHWUXg pic.twitter.com/0MGS6Sw1Qw — Diego Dequino (@implacableecon1) August 22, 2023

Sin embargo, las importaciones no se restringieron tanto como las exportaciones. En el acumulado de este año, las exportaciones cayeron 24% y las importaciones 10% respecto a 2022.

En los primeros siete meses de 2022 se acumuló un superávit de US$ 2.493 millones. En 2023 ya se computa un déficit de US$ 5.146 millones, lo que indica que por balanza comercial el país está perdiendo nada menos que US$ 7.639 millones o 25.000 dólares por minuto.

¿Un gobierno navegando en medio de la campaña electoral aplicará un torniquete mayor a las importaciones para lo que resta del año para equilibrar la balanza comercial?

Los datos de julio, último mes disponible, muestran que sufrieron la mayor contracción del año. Los valores importados cayeron 19,1% interanual. No obstante, el efecto más relevante de la caída fue la depresión de precios, especialmente de los combustibles (-11,2%), bienes intermedios (-7,1%) y bienes de capital (-4,6%).

"Las autoridades priorizaron las compras de bienes de capital, que crecieron 1,9%, las partes y piezas de bienes de capital, que aumentaron 7,1% y los bienes intermedios, que sólo cayeron 2,1%. Esto implica que se buscó reducir el impacto sobre el sector productivo y la producción a pesar de la necesidad de frenar el drenaje de divisas", señala un informe de la consultora Abeceb.

"Cada vez menos comercio, menos dólares y más trabas a la actividad económica", sentenció Dequino.

El comercio exterior argentino es cada más chiquito, le cuesta levantarse y no produce tanto. ¡Llamen al Boston Medical Group!