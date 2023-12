Las nueve frases más importantes del discurso de Javier Milei

FOTO: Milei anticipó que al ajuste lo pagará el Estado y no los privados.

1. "El sobrante de dinero de la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar implica multiplicar la inflación por 12 veces, por lo que podríamos pasar a una tasa anual del 3600%. A su vez, dada la situación de los pasivos del Banco Central, que es peor de la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar la inflación al 15.000% anual. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla".

2. "Mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor de la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo nos deja déficits gemelos por 17% del PBI. A su vez, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. No existe solución viable sin atacar al déficit"

3. "Los salarios reales se han destruido, ubicados en 300 dólares mensuales, 6 veces inferiores a los de la convertibilidad. De haberse mantenido la tendencia de aquellos años, hoy estarían en 3000 o 3500 dólares mensuales. Nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. No debería sorprender que el populismo nos deje 45% pobres y 10% de indigentes"

4. "Un país en el que las hace, las paga. Un país donde el que corte la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad. O en nuestros términos, el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera no permite nada"

5. "Así como el muro de Berlín marcó el final de una época trágica en el mundo, estas elecciones han marcado un quiebre en nuestra historia"

6. "Desde el punto de vista empírico todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los de shock, salvo el del 1959, fueron exitosos. Desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente lo es Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal. Y para hacer gradualismo en necesario que haya financiamiento. Y, lamentablemente, no hay plata"

7. "Sabemos que de corto plazo la situación empeorará. Pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de nuestro crecimiento sólido y sostenido en el tiempo. No va a ser fácil, 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Pero se empieza por un día, y hoy es ese día"

8. "Será duro. Por eso quiere traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de nuestra historia, Julio Argentino Roca: ‘Nada grande, estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y el engrandecimiento de los pueblos sino es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’”

9. "Cuando hace 2 años ingresamos con la doctora Villarruel a esta casa como diputados, en una entrevista me dijeron 'ustedes son 2 entre 257, no van a poder hacer nada'. La respuesta fue una cita del libro de Macabeos, 3:19 que dice que la victoria en la batalla no depende en la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío".