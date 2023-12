Larreta, en contra del DNU: "Argentina necesita reformas, pero no por decreto"

FOTO: Rodríguez Larreta: "Argentina necesita reformas, pero no por decreto" (Foto: archivo)

El ex jefe de Gobierno porteño y uno de los máximos referentes de Propuesta Republicana (PRO), Horacio Rodríguez Larreta, se distanció este jueves del DNU que emitió el presidente Javier Milei y consideró que la Argentina "necesita reformas" pero no "por decreto".

"Así no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso y no un decreto", aseguró Larreta a través de un mensaje en la red social X.

La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2023

La postura del ex alcalde porteño se dio luego de que este miércoles se conociera el mega decreto emitido por el Gobierno nacional, que generó réplicas de todo el arco político y sindical.