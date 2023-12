Jubilaciones: Caputo dijo que eliminará la fórmula y habrá aumentos por decreto

El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió eliminar la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pasar a un esquema de aumentos por decreto.

"Lo que estamos haciendo, es en realidad proteger al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona: si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25% y un 40% menos de lo que reciben hoy", sostuvo.

"Eliminando la fórmula los estamos protegiendo", insistió y agregó: "Se va a encontrar una fórmula. Lo primero que estamos pidiendo es terminarla porque, si no, en los próximos cuatro meses los jubilados colapsan".

En otro orden, dijo que la gente recibió "contenta" los anuncios de ajuste en las cuentas públicas realizados por el Gobierno y se mostró confiado en que darán resultado favorable para solucionar los problemas.

"La gente recibió estos anuncios muy contenta, porque entendió que el problema es fiscal, ya que la política quiere siempre gastar más de lo que recauda", señaló.

Asimismo, el funcionario nacional indicó: "Si nos llegara a ir bien, no será por mérito mío, sino del presidente. Por primera vez, tuvimos un candidato que durante años le explicó este problema a la gente, un presidente que ha dicho la verdad y lo han votado".

En una entrevista con la señal de cable Todo Noticias (TN), Caputo aclaró: "No vengo por ninguna revancha".

"El objetivo era hablarle a la gente, que le llegara. Se logró. Tuvimos mucha comunicación", se mostró conforme Caputo tras el no poco accidentado video en el que reveló, entre otras medidas, la devaluación.

En ese marco, amplió: "La gente, muy contenta porque entendió finalmente la génesis del problema. Para muchos, fue un despertar de la incertidumbre esa de no entender por qué, si nos esforzamos, seguimos cayendo en crisis recurrentemente".

"Contribuimos a que esa incertidumbre quedara mucho más clara", insistió, en su balance positivo.

"La génesis del problema es fiscal: se gasta más de lo que se recauda. Lo que la gente percibe como problemas son sólo consecuencias", enfatizó.

"El político siempre trata de culpar a las consecuencias para no hacerse cargo de que la política en Argentina siempre quiere gastar más de lo que recauda. Es más fácil echarles la culpa a los especuladores, a los empresarios, a quienes nos prestan. Es más fácil eso que poner las cuentas en orden. El político quiere gastar", afirmó.

Culpó a las “políticas populistas”

El ministro de Economía, Luis Caputo, responsabilizó a las "políticas populistas" por la crisis económica y social en Argentina.

"Lo que se dice que va a pagar la gente es la consecuencia de las políticas económicas anterior", sostuvo Caputo.

Caputo aseguró que los acuerdos de precios "no sirven", porque "toda esa herencia se va a ver los próximos meses".

"Nuestras políticas van a corregir esas distorsiones", dijo Caputo en declaraciones a la señal TN.

El ministro de Economía pidió "dejar de engañar a la gente con que ésas son las soluciones".

Indicó que, en la reducción del gasto, "el 60% es de la política" a partir de la disminución de ministerios, secretarías, autos, teléfonos y transferencia a las provincias.

"Los subsidios son de vuelta ese falso populismo: te dan a creer que el transporte vale poco", señaló.

"¿Por qué mi hijo tiene que tener subsidio al transporte, si mi hijo lo puede pagar? Son los que menos tienen los que van subsidiando a mi hijo", indicó.

Pago al FMI y Ganancias

La Argentina pagará el vencimiento de deuda con el FMI del 21 de diciembre próximo, anunció este miércoles a la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, quien además sorprendió al relativizar la idea de que el Gobierno propondrá una reversión en la baja del Impuesto a las Ganancias.

"Nosotros no dijimos que el Gobierno va a proponer eso", contestó el funcionario cuando le consultaron sobre si el oficialismo presentará esa modificación impositiva en el Congreso, cuya quita había contado con el voto del mismo presidente, Javier Milei, como diputado.

"La realidad política es que, obviamente, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque el ‘plan platita’ les costó 1,1 del PBI a las provincias y 0,8, a la Nación", detalló en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

Y enfatizó que Ganancias es un punto en debate. "Los gobernadores quieren. Habrá que ver si se restablece. Está negociándose. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se dé vuelta", explicó y pareció deslindar la intencionalidad de la medida por fuera del Ejecutivo.

"Yo también ayer anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo: le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el Impuesto País. No estoy contento. Pero lo tuvimos que hacer, porque la prioridad era cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos", explicó.

Caputo intentó relativizar el ajuste y consideró que "serán medidas transitorias". El ministro de Economía quiso dejar en claro el compromiso con el plan. "Está en juego nuestra credibilidad. Estamos comprometidos con lo que prometió el Presidente: déficit cero. No alcanza con decir que vamos a déficit cero; tenemos que presentar un programa que valide eso", agregó.

El aumento de los combustibles

Tras la fuerte suba del 37% en los precios de los combustibles, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que las naftas continuarán aumentando en los próximos meses, al menos hasta marzo.

Caputo aseguró que el ajuste del tipo de cambio se va a trasladar en su totalidad al precio de las naftas.

"Un ajuste de esta magnitud prácticamente se traslada en la totalidad", aceptó en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

Precisó que el primer mes es del 37% y "tomará un sendero cada vez más bajo hasta marzo".

La devaluación superó el 100%, con lo cual aún resta un camino de actualización que deberán implementar.

La petrolera Shell aplicó este miércoles una suba del 37% en sus productos y lo mismo harán las otras marcas.

Blanqueo de capitales

El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió que quienes ingresen sus dólares al sistema bancario argentino "no van a pagar nada".

El titular del Palacio de Hacienda incentivó así el blanqueo de capitales y advirtió que quienes saquen sus dólares del sistema bancario "van a pagar 5 por ciento".

Dijo que el blanqueo de capitales "va a ser para todo el mundo".

Señaló que "principalmente se va a favorecer al que ingrese sus dólares al sistema bancario".

En ese sentido, reconoció: "Lo que queremos es que los capitales vuelvan, porque es muy costoso que se sigan fugando. Hay un PBI afuera. Si esa plata estuviera, haría que las cuentas fiscales estuviesen en orden. Estamos tratando de generar las condiciones", precisó.

Además, apuntó contra la administración saliente y enfatizó: "Queremos hacer lo opuesto a lo que se venía haciendo hasta ahora".