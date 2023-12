El nuevo titular del BCRA convocó a bancos argentinos a una reunión urgente

El nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, convocó a todos los bancos del país a una reunión este miércoles a las 8, antes de la apertura de los mercados.

Entre los temas más urgentes se encuentra la operatoria del mercado cambiario y el plan para resolver los pasivos remunerados del Banco Central.

Están convocados representantes de la banca nacional y extranjera, tanto pública como privada, así como también los referentes de las cámaras que los representan, ABA y ADEBA.

Bausili fue designado por un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial por el Gobierno de Javier Milei en reemplazo de Miguel Ángel Pesce, quien acompañó la gestión del ministro Sergio Massa.

El funcionario mantuvo un encuentro con Pesce acompañado por otros tres nuevos integrantes del Directorio. Se trata Vladimir Werning, ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri y ex directivo del JP Morgan, quien será el vicepresidente primero de la entidad; Alejandro Lew, ex director financiero de YPF, quien se estima que será vicepresidente segundo; y la abogada Verónica Holub, quien aún no fue confirmada para ningún cargo en la entidad.

Mediante la designación, la nueva conducción ya puede dictar regulaciones incluso antes de convocar a la primera reunión de Directorio. Según la Carta Orgánica del BCRA, se requieren cinco integrantes para que el Directorio pueda sesionar, pero el Presidente junto a solamente dos directores pueden dictar resoluciones en caso de emergencia.

Como primera medida decidió dejar sin efecto desde la comunicación la Comunicación A 7915, emitida este lunes que estableció un virtual feriado cambiario, con lo cual a partir de mañana quedará liberado el mercado para operar con normalidad, a la espera del paquete de anuncios del ministro de Economía Luis Caputo.