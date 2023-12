Una plataforma con información sobre destinos accesibles en Argentina y el mundo

Si Voy es una consultora integral en accesibilidad que nació con la idea de brindar información y asesoramiento sobre turismo para personas con discapacidad.

El proyecto fue ideado por Verónica Martínez, una pampeana, madre de una niña de 9 y un niño de 11, usuaria de silla de ruedas y una apasionada por el turismo.

Verónica tiene una discapacidad motriz producto de la Atrofia Muscular Espinal (AME) y gracias a los diferentes tratamientos logró participar de la sociedad y realizarse a nivel profesional. Actualmente es contadora y trabaja en la administración pública de su provincia, sin embargo, el turismo es algo que siempre la atrajo y en lo que finalmente y luego de varios años encontró la posibilidad de emprender.

Al organizar un viaje, siempre iba superando diferentes barreras, investigaba, buscaba información, datos que le permitieran hacer su estadía y descanso más ameno. Así se dio cuenta de que faltaba un lugar al que las personas con discapacidad pudieran consultar sus inquietudes.

“El entorno no entiende la diversidad humana, que nos manejamos de diferente manera, nos movilizamos de diferentes formas. Hoy a eso el entorno no lo entiende. A mí que me gusta planificar y soy super estructurada, entonces quería encontrar una solución. Así en 2017 ideé una plataforma colaborativa de turismo accesible denominada Si Voy”, contó Verónica a Diversidad.

Si Voy es una plataforma web que condensa toda la información en materia de accesibilidad con el objetivo de ir sumando siempre otros lugares, países y destinos, que se destaquen por su accesibilidad. Se trata de una vidriera, un puente que conecta esta oferta con la demanda.

“Los usuarios que desean planificar su viaje y pasarlo bien y pueden compartir y comentar para que el prestador mejore y otros tengan su experiencia. Si Voy es el aspecto social, es nuestro aporte a la comunidad para favorecer la inclusión. Lo que hacemos es trabajar con agencias de viajes para poner a disposición nuestra base de datos, que es inédita, y donde día a día descubrimos nuevos datos está a disposición para generar itinerarios adaptados y a medida de la persona”, detalló.

Además, también ofrecen auditoría y asesoramiento para lugares, empresas, organismos y prestadores, que deseen adaptar sus instalaciones para adecuarlas y hacerlas más accesibles.

En paralelo, más allá de la accesibilidad física, comunicacional y de información, asegura que a veces también hay una barrera actitudinal donde las personas tienen miedo de atender y servir a un turista con discapacidad y por eso es que también brindan capacitaciones para saber cómo atender al viajero.

En pandemia, al no poder organizar viajas junto a otra empresa decidieron llevar adelante un podcast con episodios de turismo accesible en Argentina, con un material inédito audiovisual con subtítulos y Lengua de Señas, donde se detalla la accesibilidad de toda Argentina.

“Cuenta con un relevamiento exclusivo y minucioso de la Patagonia y ahora estamos por estrenar otro dedicado a San Juan”, reveló.

Se trata de guías de viaje audiovisuales para que puedan saber qué destinos visitar y que engloba prestadores actividades y lugares que se pueden conocer y visitar.