Tirolesa adaptada: adrenalina a cielo abierto en las sierras de Córdoba

En Cabalango, a menos de 10 kilómetros de Carlos Paz, se encuentra el gran parque temático "Crazy Donkey", que cuenta con un enorme predio de 10 hectáreas.

Es un lugar para disfrutar con toda la familia entre sus atractivos, además de enormes toboganes acuáticos, cuando con la tirolesa "más larga de Argentina", de más de 1.500 metros y otras adaptadas para personas con discapacidad.

Se trata de dos circuitos "Superman" y "Plan B", que tienen un sistema suizo y homologadas y reglamentadas bajo normativas europeas.

¿Cómo funcionan? El equipo del parque acompaña a la persona con discapacidad hasta el ascenso, donde ellos pueden manejarse con su silla de ruedas y cuando llegan a la estación se cambian a una silla adaptada donde giran y salen volando por la tirolesa. Son 180 metros de recorrido y luego vuelan otros 150 metros más.

La Superman es de 320 a 350 metros y también está adaptada para personas con discapacidad.

Daniel Delich, uno de los dueños del parque vio este sistema en un viaje a Suiza, le encantó y luego decidió implementarlo en su parque bajo normativas europeas de 2023. "La idea es que todos puedan disfrutar", valoró.

Por su parte, Sofía Reartes, encargada del parque explicó que todo el sistema se trajo de Suiza y Canadá, tiene arneses y sillas y está disponible para personas con y sin discapacidad.

"Hemos tenido momentos hermosos con familias y chicos de colegios primarios y secundarios. Lo más importante es ver a los chicos felices, a los adultos felices, a los papás que se ponen contentos de que su hijo pueda realizar esta actividad", destacó y remarcó en Diversidad la importancia de adaptar un juego.

"No hay nada más hermoso que terminar el día con la sonrisa de un niño que agradezca por haber compartido el juego con sus amigos", reflexionó y recordó: "Una vez uno me dijo no puedo caminar, pero puedo volar, ese día me quedó grabado".