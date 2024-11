El equipo de Empate se consagró campeón de la Copa Sudamericana de Futsal

Desde el otro lado de la cordillera el equipo de Futsal de Empate se consagró campeón este viernes de la Copa Sudamericana de Futsal Down, que se disputó en Santiago de Chile.

Tras participar en octubre de este año en el 5° torneo Argentino de Futsal para personas con Síndrome de Down “Fut21” y salir campeones, el equipo liderado por el entrenador Diego Lombardi y la asistente de cancha Guillermina Echenique se ganó una plaza para participar de este torneo internacional y volvieron a hacer historia quedándose con el primer puesto tras vencer a Uruguay.

El equipo venció 4-1 a los uruguayos representados por Peñarol y se convirtieron en los campeones de la primera Copa Sudamericana de Chile 2024, en esta categoría para futbolistas con síndrome de down.

Diego Lombardi, entrenador del equipo, contó a Diversidad cómo esta experiencia no sólo motiva el desarrollo deportivo sino también marca una evolución a nivel personal en estos jóvenes, ayudando a su independencia y autonomía. “Entrenamos en doble jornadas semanales y vimos la evolución de los chicos”, contó.

Son torneos sumamente competitivos, donde muchos de los jugadores además del duro entrenamiento tuvieron que cambiar su alimentación, sus hábitos de descanso y hasta incorporar rutinas de gimnasio, todas tareas de verdaderos atletas, comprometidos con el club y la camiseta que representan.

En una entrevista previa al encuentro en Chile, Guillermina Echenique remarcó el trabajo que realizó el cuerpo técnico para fomentar la confianza en el grupo, uno de los mayores desafíos a la hora de encarar este tipo de contiendas.

El torneo Fut21 de Argentina se realiza todos los años a nivel nacional y cuenta con el aval de FADASD (Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down) donde se fomenta la categoría única del síndrome de Down en todas las disciplinas internacionales. El objetivo es incentivar el deporte para personas con síndrome de down en diferentes disciplinas a nivel nacional y mundial.