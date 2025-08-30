SUBE: cómo actualizar la tarjeta en las TAS para conservar los beneficios

Por disposición de Nación, los usuarios de la tarjeta SUBE que acceden a beneficios provinciales, como el Boleto Educativo, deberán realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE (TAS). La medida es necesaria para que los descuentos sigan aplicándose correctamente al momento de viajar.

José Roura, director de Transporte de Pasajeros de Santa Fe, explicó en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario la importancia de que los usuarios de la tarjeta SUBE realicen la actualización obligatoria en las Terminales Automáticas (TAS) para que los beneficios provinciales, como el Boleto Educativo, sigan vigentes. Según informó, entre un 40 y 45 % de los usuarios aún no ha realizado este trámite.

El procedimiento es sencillo: basta con acercar la tarjeta a una terminal automática y esperar el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Roura aclaró que este paso permite que los saldos se acrediten correctamente y que los atributos provinciales, como los descuentos estudiantiles o para personas con discapacidad, se carguen en la tarjeta. En tanto, los beneficiarios de la Tarifa Social Federal no necesitan actualizar su tarjeta, ya que se trata de un beneficio nacional.

Sobre la ubicación de las TAS, el funcionario indicó que se encuentran en puntos estratégicos como la Terminal de Ómnibus de Rosario y la Terminal de Ómnibus de Santa Fe, además de poder consultarse en el mapa disponible en tarjetasube.com.ar. También destacó que, aunque es posible actualizar la tarjeta mediante la App SUBE, para los beneficios provinciales se recomienda el uso de las TAS por seguridad.

Roura aprovechó la entrevista para remarcar que, ante inconvenientes tecnológicos en los colectivos, los pasajeros no deben ser bajados y que la provincia se encarga de resolver cualquier problema con la acreditación de saldo. Además, recordó que desde febrero de 2024 la Nación eliminó los subsidios al transporte, y que la provincia continúa sosteniendo fondos para garantizar la asistencia a las empresas y mantener los beneficios locales.

Para consultas, los beneficiarios del Boleto Educativo pueden comunicarse al 0800-777-0801 de lunes a viernes de 8 a 18, escribir a [email protected] o ingresar en educacion.santafe.gob.ar/bienestar/boleto-educativo. Además, hay atención presencial con turno previo en las terminales de ómnibus de Rosario (Cafferata 707) y de Santa Fe (Belgrano 2910).

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.