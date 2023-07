Su ex la maltrata, ella pide ayuda: "La próxima prueba es mi cuerpo en un ataúd"

Una mujer denunció que su expareja la golpeó y amedrentó luego de que ella lo denunció por violencia de género.

“Entraron a mi casa haciéndose pasar por policías. Me precintaron el cuerpo en una silla. Las manos, la garganta, la boca. Vengo de 25 años de violencia. Y 5 años con mi hijo. Vienen hostigándome y metiéndome miedo”, expresó al móvil de Cadena 3 Rosario.

“Tuve que hacerlo público para que jueces y fiscales me ayuden. Esto fue hace dos semanas. Fui a la Fiscalía y me dijeron que tenía pocas pruebas. Las pruebas son mi cuerpo violado, golpeado, la palabra de mi hijo vio todo. La próxima prueba es mi cuerpo en un ataúd con mi hijo”, avisó.

Y dio detalles de la violencia que sufrió. “Me dejó sin respirar. Me decía que levante la denuncia y me apretaba el precinto del cuello hasta cortarme el aire. Me decía que me deje de hacer la viva y demás. Él tiene poder adquisitivo”, destacó.

Luego, resignada, aseguró: “Más de lo que me hizo no me puede hacer. Si me pasa algo hago responsable a la jueza Campenella, al juez Becerra –que dio lugar al pago de una fianza millonaria- y a Gastón Rosetti (su expareja). Si me encuentran muerta, ellos me mataron. Yo no me voy a matar. Hasta el último hilo de sangre voy a luchar por mi hijo”.