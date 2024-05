Sigue la polémica por el servicio de taxis en Rosario: "De noche no hay trabajo"

En el marco de una fuerte recesión que afecta a casi todos los rubros, el servicio de taxis en Rosario es hoy foco de una polémica que ha venido escalando en las últimas semanas, y que ha dejado en evidencia las tensiones entre los actores involucrados y las autoridades municipales.

La reciente reglamentación de la Ordenanza N° 10.544, que permite el uso de aplicaciones en el despacho de viajes en taxis y remises, así como las propuestas para “modernizar y mejorar” el servicio presentadas por el intendente Pablo Javkin, se sumaron a un intenso debate en el Concejo Municipal, especialmente en lo que respecta a la fijación de tarifas.

El referente de la Asociación de Titulares de Taxis de Rosario, Mario Cesca, habló con Cadena 3 Rosario luego de una reunión (varias veces postergada con anterioridad, aclaró) mantenida con la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck.

Según Cesca, la modificación de la ordenanza de los radiotaxis es un punto clave en este proceso. "Lo que va a ser obligatorio es el monitoreo, no todo el sistema", explicó, señalando que algunas disposiciones serán opcionales para los taxistas, lo que permite cierta flexibilidad en la adopción de tecnologías.

Sin embargo, también expresó preocupación por el uso de aplicaciones que operan en un vacío legal. "Había una situación tan irregular que estaban funcionando normalmente sin ningún tipo de restricción", lamentó. En este sentido, destacó la importancia de regularizar estas plataformas para garantizar la equidad en el mercado y proteger los intereses de los taxistas legítimos.

El centro del debate pasa hoy por la tarifa, donde hay propuestas de taxistas para usar la tarifa nocturna (la más cara) durante todo el día, mientras que desde el Concejo son reticentes y preferirían, en ese caso, otorgar otro aumento de tarifa generalizado.

"Lo que pensamos es que hay un desconocimiento supino de parte de los concejales porque a la noche no hay trabajo. El problema que nos están haciendo los choferes es porque realmente no hay trabajo. A las 8 de la noche, cuando apagan las luces los negocios y se apagan las marquesinas, no queda nadie en la calle", espetó.

Y sobre la idea de volver a subir el precio del viaje, concluyó: “Yo creo que sería un mal ejemplo que darían los concejales, que justamente nosotros estamos pidiendo la tarifa que más beneficie al usuario y que ellos se empeñen en aumentarla a un valor más caro, que realmente es un perjuicio para el usuario y para nosotros, ¿qué pasa? Acá no es lineal que vos aumentas un porcentaje y se te aumenta la recaudación. Si se nos bajan los viajes, al bolsillo nos llevamos menos plata”.

Informe de Agostina Meneghetti.