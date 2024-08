"Si hay helado, hay sonrisa": lanzan campaña solidaria por Día de las Infancias

En el marco de la semana que contiene el Día de las Infancias, desde la Cámara de Heladeros de Rosario lanzaron la campaña "Si hay helado, hay sonrisas", que busca llevar alegría a niños que lo necesiten mediante la donación de juguetes.

Esta iniciativa, que se realiza por segundo año consecutivo, se llevará a cabo hasta el 18 de agosto, fecha en la que se celebra el Día del Niño.

Jorgelina Martín, representante de la Cámara, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario: "La idea es que todos los chicos tomen conciencia de que si tienen algún juguete en su casa que no utilizan, puedan acercarse a alguna de las heladerías adheridas, donarlo para un chico que lo necesite, y de paso tienen el beneficio de llevarse un helado gratis por haber dejado ese juguete".

La campaña no solo busca recolectar juguetes, sino también involucrar a los más pequeños en el proceso. "Es bueno que estén en todo ese proceso, en elegir quizás el juguete que ya no usan, que no les gustó en su momento", agregó Martín.

Además, se espera que los donantes disfruten de un helado artesanal al participar en esta acción solidaria. Las heladerías que participan en esta campaña están disponibles en el Instagram de la Cámara, donde los interesados pueden encontrar la lista de locales adheridos.

"Cualquiera tiene una heladería cercana de su domicilio, estoy más que segura", afirmó Martín, quien también destacó la importancia de que los niños tengan la oportunidad de hacer felices a otros.

Los juguetes recolectados serán donados a hospitales y comedores de la ciudad. "El año pasado hicimos el Hospital Zona Norte y el Hospital Víctor J. Avilela, y este año nos gustaría sumar algunos comedores de la ciudad", explicó, quien enfatizó que la cantidad de juguetes recibidos determinará cuántos lugares se beneficiarán con esta acción.

La campaña "Si hay helado, hay sonrisas" invita a la comunidad a participar y contribuir a que más niños tengan un regalo el próximo domingo. "Cuantos más juguetes haya, más comedores se van a poder sumar, más chicos van a tener el próximo domingo un regalo para poder disfrutar", concluyó la representante de los heladeros.

Informe de Agostina Meneghetti.