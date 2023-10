Se aprobó una nueva normativa sobre veredas y arbolado público

Durante la sesión de este jueves, el Concejo Municipal dio el visto bueno a un comunicado del Ejecutivo que implica alteraciones en el Reglamento de Edificación, específicamente en lo que concierne a las interacciones con la vía pública, linderos e instalaciones provisionales. Entre las innovaciones, destaca la inclusión de las "veredas jardín", entre otros aspectos significativos, que abordan temas como la zona de circulación, canteros, rampas, baldosas y actividades comerciales.

Dentro de las reformas, se destaca la inclusión de las "veredas jardín", las cuales abarcan la zona de circulación, cuneta, cantero o cobertura vegetal, arbolado público y rampas. Estas modificaciones establecen las tipologías y el ancho de las veredas, los tipos de baldosas permitidas, así como el color y la materialidad de las mismas, incluyendo aspectos detallados sobre las rampas.

Según lo estipulado en la ordenanza, las veredas deben construirse con un color gris uniforme. Sin embargo, en situaciones particulares donde el color predominante en el entorno no coincida con el gris uniforme, se podrá solicitar una autorización especial a la Secretaría de Planeamiento, permitiendo la elección del color predominante.

En el área comprendida en el Cordón Perimetral Norte y Noroeste, las veredas tendrán un color rojo, extendiéndose esta normativa al sector del bulevar Rondeau desde Sorrento hasta el límite del Municipio. Además, en la calle Corrientes, entre San Luis y Jujuy, se requerirá el uso obligatorio de baldosas de color rojo.

Para las veredas especiales, se deberá respetar el color determinado por la autoridad correspondiente en cada caso. Se establece que las veredas deben construirse con materiales que proporcionen firmeza, estabilidad y resistencia, siendo antideslizantes, resistentes e inalterables al contacto con líquidos o fluidos que puedan alterar sus condiciones.

La ordenanza también introduce las veredas "jardín", las cuales tienen una zona de circulación embaldosada con un ancho de 1.50 metros desde la Línea Municipal, incluyendo entradas peatonales y rampas de acceso vehicular, con el resto ocupado por suelo absorbente y cobertura vegetal.

Además, se establece que los permisos para la colocación de mobiliario removible (mesas, sillas, bancos, sombrillas, entre otros) se otorgarán en el espacio de circulación peatonal paralelo a la Línea Municipal y la valla de contención paralela a la línea del cordón. Esta autorización se limita a establecimientos habilitados para servicios como "Bar", "Confiterías", Restaurantes, "Comedores", Pizzerías, "Heladerías" y/o Cafeterías, así como negocios afines.

La colocación de mobiliario removible en las aceras solo se permitirá cuando el ancho de estas no sea inferior a 2.70 metros, y excepcionalmente, la Secretaría de Planeamiento podrá autorizarlo en veredas más angostas, siempre que no afecte la circulación peatonal ni obstruya la visibilidad de los vehículos. La autorización de sombrillas estará sujeta a la condición de no causar molestias a la circulación ni dificultar la visibilidad de los conductores.

En casos donde los comercios carezcan de servicios sanitarios reglamentarios para ambos sexos, no se otorgará permiso para la colocación de mesas y sillas en las aceras. Los propietarios de estos establecimientos están obligados a mantener en perfecto estado higiénico la acera que ocupan.

Además, los titulares de los comercios mencionados deben instalar vallas de protección al colocar mobiliario removible en las veredas para garantizar la seguridad pública.

El texto completo aprobado este jueves en el Concejo Municipal de Rosario:

