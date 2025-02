Relaciones peligrosas: otro duro cuestionamiento al juez federal Salmain

El Fiscal Coordinador de Distrito de Rosario, Javier Arzubi Carlvo, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodriguez y el Fiscal Federal cotitular del Área Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodriguez, presentaron por escrito los motivos por los que solicitaron la recusación del juez Gastón Salmain en el marco de las causas en las que están investigados el ex director de AFIP Carlos Vaudagna junto al juez Marcelo Bailaque.

El escrito surge en el marco de la presentación realizada el pasado 23 de diciembre, en la que un equipo de fiscales recusó al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por temor fundado de parcialidad, dado que omitió indicar que tenía una relación preexistente con Carlos Vaudagna, exdirector de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Santa Fe, actualmente denominada ARCA.

El pasado viernes, los representantes del Ministerio Público Fiscal informaron por escrito los detalles que fundamentan la recusación al juez Gaston Salmain. Los fiscales tomaron conocimiento de la relación entre el juez Salmain y el imputado Vaudagna a partir del nuevo peritaje de su celular.

En las presentaciones se señaló que en el teléfono del imputado apareció una conversación entre él (Vaudagna) y el contacto “Gastón Salmain”, cuyo nombre había sido borrado. Del chat surge que “el juez Salmain y el imputado Vaudagna tenían un vínculo preexistente que no era profesional ni meramente protocolar, que se hacían favores recíprocos y que se encontraron al menos dos veces (una en la sede de AFIP en Rosario y la otra en el café Petit Colon cerca del Palacio de Tribunales en Buenos Aires)”.

“Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Carlos te molesto porque me avisó Santiago que vos tenías un amigo que tiene un salón ahí en Rosario donde se podría hacer el cóctel después de mi jura. No sé… me ponía en contacto con vos para ver cómo preferís que hagamos, o cómo querés que hagamos, si vos pensás que el salón está bueno, si conocés y vale la pena, estaría bueno. Porque como no soy local no conozco los lugares. Tengo que ir a Rosario por un par de cosas así que de paso puedo ir a verlo, hablar con esta gente o señar el lugar, ver cómo seguimos. Así que bueno, te agradezco mucho, abrazo", le envió Salmain a Vaudagna -en audio.

En otro intercambio, se interesa por obtener un puesto en la AFIP para su pareja. Vaudgana hizo averiguaciones y le envió información al respecto.

Para los fiscales, “estos mensajes evidencian una relación de cierta confianza entre el juez Salmain y Vaudagna, que incluyó encuentros personales, la realización de favores de parte de Vaudagna y la puesta a disposición de Salmain para retribuirle esos favores en el futuro. Este vínculo preexistente hace surgir un temor fundado de parcialidad para el Ministerio Público Fiscal”

Además, destacaron que el juez Salmain omitió excusarse e informar a las partes sobre su vínculo con Vaudagna, lo que refuerza el temor de parcialidad, al mismo tiempo que no negó el contacto ni el contenido de los chats.

Vaudagna es investigado en tres causas por violación de secretos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y el juez Sailman rachazó la recusación y se arrogó la competencia sobre todas las investigaciones.